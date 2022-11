Biden, giallo assenza a cena di gala G20/ “Questioni da risolvere”, poi allarme Covid

Ha destato stupore e curiosità l’assenza di Joe Biden alla cena di gala del G20 a Bali, in Indonesia. Al termine del vertice è stata organizzata, infatti, una cena per i leader, ma il presidente degli Stati Uniti è tornato nella sua stanza d’albergo, disertando l’appuntamento. Inizialmente non è stato chiarito il motivo per il quale il numero uno della Casa Bianca avesse deciso di cambiare programma all’ultimo minuto, dopo una giornata di incontri. La decisione di Biden di saltare la cena cerimoniale, fulcro del vertice, ha però suscitato qualche perplessità, visto che si tratta anche questo di un momento chiave dal punto di vista diplomatico.

Come evidenziato dal Washington Times, si è pensato subito al Covid. Un funzionario della Casa Bianca ha poi smentito la positività del presidente Usa al coronavirus, pur restando vago nelle spiegazioni. Infatti, si è limitato a dire che Biden aveva trascorso un’intera giornata di riunioni, quindi aveva bisogno di occuparsi di alcune cose, senza fornire dettagli, ma precisando che non c’era “nulla di urgente” che richiedesse la sua attenzione.

BIDEN, IL GALA SALTATO E IL GIALLO DEL COVID

L’ipotesi del Covid è emersa dopo che il primo ministro cambogiano Hun Sen è risultato positivo al coronavirus. Joe Biden è stato, infatti, tra i pochi leader mondiali che lo hanno incontrato. In particolare, si sono visti in occasione di una riunione dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) a Phnom Penh. Il leader cambogiano aveva partecipato anche alla riunione del G20, ma poi è tornato a casa dopo essere risultato positivo al test Covid. Biden e il primo ministro della Cambogia avevano trascorso un po’ di tempo insieme nel weekend, partecipando ad una riunione congiunta, ma non erano seduti vicini. A svelare il retroscena comunque è stato il Washington Times, precisando che la Casa Bianca ha poi dichiarato che il presidente Joe Biden, che peraltro ha completato il ciclo vaccinale anti Covid e si è sottoposto a diversi richiami, era risultato negativo al test Covid a cui si è sottoposto martedì mattina, inoltre non era neppure considerato un contatto stretto, secondo la definizione dei Centers for Disease Control and Prevention.

