Biden-Putin, diretta live a Ginevra/ Vertice Usa-Russia: di cosa parleranno oggi

Dureranno circa 4-5 ore il vertice storico di Ginevra convocato per oggi alle ore 13 tra i due leader di Usa e Russia: Joe Biden incontrerà Vladimir Putin, solo pochi mesi dopo avergli dato del “killer” e aver ricevuto la pronta replica del n.1 del Cremlino, «chi lo dice sa di esserlo». Al di là però degli scambi molto poco “diplomatici” dei due tra i più importanti leader al mondo, l’incontro arriva nel momento forse di massima tensione raggiunta tra Stati Uniti e Mosca dalla fine della Guerra Fredda.

Diritti umani (caso Navalny su tutti), Medio Oriente, cyberattacchi, geopolitica globale, Nato e Ucraina sono solo alcuni dei temi che potranno essere toccati dal vertice allargato anche ad ambasciatori e Ministri degli Esteri (Tony Blinken e Dmitri Peskov), nella incantevole sede storica di Villa La Grange a Ginevra. Sono previsti anche cambi di formato per i colloqui che inizieranno in forma ristretta e saranno poi allargati alle delegazioni, anche se la durata massima sarà di fatto decisa dalla qualità dei negoziati tra i due Presidenti.

VERTICE BIDEN-PUTIN: I DOSSIER SUL TAVOLO

Il summit tra Joe Biden e Vladimir Putin, nella cornice di un imponente e mai visto dispositivo di sicurezza attorno a Villa La Grange, è stato organizzato a Ginevra 36 anni dopo lo storico vertice fra Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov del 19-20 novembre del 1985: in quel caso non si concluse in un nulla di fatto, ma furono gettate le basi per la futura rappacificazione che culminò poi con la fine della Guerra Fredda e l’abbattimento del Muro di Berlino. Oggi la qualità del dialogo non si prevede altrettanto “positiva”, visti i precedenti tra i due anche recentissimi: «Gli Usa non cercano il conflitto con la Russia, ma risponderanno se Mosca continuerà le sue attività ostili», così ha spiegato Biden dopo il vertice Nato di due giorni fa (preceduto dal G7 e anticipando il vertice Ue-Usa di ieri). L’America dopo Trump intende rinsaldare i rapporti di forza e alleanza con l’Europa, a discapito di Cina e Russia identificate com i “rivali” a cui concedere dialogo ma non di più in questo momento. Preoccupa gli Stati Uniti l’espansionismo cinese e la possibile alleanza con la Russia, elemento da scongiurare oggi nel vertice con Putin: non solo, l’aggressione alla Crimea e la sfida all’Ucraina resta ancora in cima ai dossier geopolitici delle due superpotenze, con ancora Biden che ha detto ieri «noi faremo tutto il possibile per mettere Kiev nelle condizioni di resistere all’aggressione fisica della Russia. Non dipenderà solo da me, se entrerà a far parte della Nato».

LE ‘FRECCIATE’ DELLA RUSSIA

Putin da par suo ha risposto nell’intervista alla NBC di ieri sulla questione diritti umani, in particolare sulla possibilità di rivedere libero e in vita l’oppositore anti-Putin Navalny «Guardi, queste decisioni in questo paese non sono prese dal presidente. È un tribunale che decide se liberare o no qualcuno. Per quanto riguarda la salute, di tutti quelli che sono in carcere, è un qualcosa di cui è responsabile l’amministrazione di ogni carcere. Non sarà trattato peggio di chiunque altro: nessuno dovrebbe ricevere alcun tipo di trattamento speciale. Sarebbe sbagliato. Tutti dovrebbero essere in una situazione uguale».Tra Russia e Usa non è stato raggiunto «nessun accordo» sullo svolgimento di una conferenza stampa congiunta con il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo americano Joe Biden dopo il vertice di Ginevra. Del resto, notano dal Cremlino, non è avvenuto neanche dopo i bilaterali di Biden nel G7, «Forse questo è solo il modo in cui il nuovo presidente americano interagisce con i media, non lo sappiamo» commenta caustico il consigliere del Cremlino per gli Affari Esteri, Yuri Ushakov.



