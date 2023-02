Biden sui palloni spia/ “Ufo? Non sappiamo cosa siano e se siano legati alla Cina”

«I tre oggetti abbattuti la settimana scorsa rappresentavano un rischio per il traffico aereo». Per questo motivo il presidente Usa Joe Biden ha ordinato l’abbattimento. Ne ha parlato dalla Casa Bianca, annunciando che la sua amministrazione sta lavorando «per stabilire nuovi parametri per l’identificazione degli oggetti volanti». Una cosa è certa: «Darò ordine di abbattere qualsiasi oggetto volante che rappresenti un rischio per gli Stati Uniti». Ma resta un giallo: «Non sappiamo ancora cosa siano i tre oggetti abbattuti la settimana scorsa ma al momento nulla fa pensare che siano legati alla Cina».

Riguardo l’abbattimento del pallone-spia per Joe Biden «è stato un chiaro segnale alla Cina», ma ci ha tenuto a fare una precisazione: «Continueremo ad avere rapporti, cerchiamo la competizione e non il conflitto: non vogliamo una nuova Guerra fredda». D’altra parte, il presidente degli Stati Uniti ha ribadito che non ha alcuna intenzione di chiedere scusa per aver ordinato la distruzione del pallone-spia cinese.

USA VERSO PROTOCOLLO PER OGGETTI VOLANTI NON IDENTIFICATI

«Parlerò con Xi e spero che arriveremo al fondo della questione», ha aggiuto Joe Biden nel suo discorso di 8 minuti, nel quale per la prima volta ha formalmente affrontato il caso del pallone-spia abbattuto il 4 febbraio al largo della South Carolina e degli altri tre oggetti abbattuti tra il 10 e 12 febbraio nei cieli dell’Alaska, del Canada e del Michigan. «Nulla suggerisce che questi tre oggetti siano legati alla Cina o che appartengano a programmi di sorveglianza di altri Paesi», ha proseguito il numero uno degli Stati Uniti. L’intervento di Biden era stato chiesto in maniera pressante dai parlamentari, repubblicani e democratici. Così ha evidenziato di non ritenere che ci sia un «improvviso aumento» di oggetti volanti non identificati nello spazio aereo Usa, ma ha messo in chiaro che servono protocolli più chiari per gestirli. Infatti, saranno delineate linee guida classificate da condividere col Congresso. Infatti, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan guiderà un team interministeriale per realizzare un inventario, migliorare le capacità di localizzarli e aggiornare le regole per lancio e mantenimento da parte di privati.

