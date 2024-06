Biden-Trump, diretta tv dibattito sul Nove e Sky TG24/ Video streaming: primo duello verso presidenziali Usa

DIRETTA BIDEN TRUMP: IL MONDO VI GUARDA!

Quando mancano quasi cinque mesi alle elezioni presidenziali Usa, arriva il momento del “duello” in tv tra il presidente in carica Joe Biden e Donald Trump, che spera di tornare alla Casa Bianca. Anche in Italia, così come nel resto del mondo, è grande l’attenzione per il dibattito televisivo, che verrà trasmesso nella serata di oggi da CNN, in particolare dai suoi studi di Atlanta, mentre in Italia la diretta verrà trasmessa sul NOVE e su Sky TG24 dalle ore 2:30, mentre la replica è prevista domani alle ore 23 sul Nove. Negli Stati Uniti saranno gli anchors della rete all news Jake Tapper e Dana Bash a moderare il dibattito, mentre la diretta italiana verrà presentata, per quanto riguarda sul Nove, da un panel di giornaliste che si occupano degli scenari politici americani, quindi introdurranno il dibattito tv e lo commenteranno: si tratta di Maria Latella, Paola Peduzzi e Paola Tommasi.

Invece, per quanto riguarda Sky TG24 l’appuntamento per la diretta del confronto televisivo tra Biden e Trump scatterà alle ore 3 del 28 giugno, mentre alle 19:15 di domani verrà proposta una selezione di 25 minuti del dibattito tv all’interno della puntata di TG Mondo, con Liliana Faccioli Pintozzi che potrà riportare ed esaminare i momenti più importanti del confronto tra Biden e Trump, i quali hanno visioni nettamente differenti su molti aspetti importanti, non solo economia, ma anche ambiente e cultura, immigrazione e politica estera.

LE REGOLE DEL “DUELLO” IN DIRETTA TRA BIDEN E TRUMP E LA SVOLTA DI NOVE

Il dibattito tv tra i due candidati alla presidenza degli Usa dovranno rispettare delle regole precise: ad esempio, la durata totale è di 90 minuti, quando uno ha la parola, l’altro non potrà intervenire e il suo microfono sarà spento; non sono consentiti oggetti di scena o appunti scritti precedentemente, ma si può portare sul palco una penna, un blocco di carta e una bottiglietta d’acqua. Non ci sarà neppure il pubblico in sala, diversamente da quanto è previsto di solito. Si tratta di un evento unico quest’anno, perché per la prima volta negli Stati Uniti la “resa dei conti” per le elezioni presidenziali Usa sarà tra il presidente americano in carica e il suo predecessore.

Per quanto riguarda la diretta tv in Italia, non sorprende la scelta di Sky TG24 di trasmettere il confronto tra Biden e Trump, ma l’inserimento di Nove, che sembra aver intrapreso un percorso per diventare un’emittente generalista con l’aggiunta del rullo di notizie della CNN, che è presente nel palinsesto quotidiano. Del resto, CNN fa capo a Warner Bros Discovery, che è proprietaria anche di Nove, ma questa mossa potrebbe anticipare nuovi ingressi di giornalisti.

DIBATTITO TV BIDEN VS TRUMP IN DIRETTA E VIDEO STREAMING

Per quanto riguarda la diretta tv su Sky TG24 del dibattito tv tra Biden e Trump, bisogna collegarsi sul canale 100 se si è clienti Sky, altrimenti è disponibile sul canale 50 del digitale terrestre. La diretta video streaming, invece, è disponibile per chi usufruisce dell’applicazione Sky Go, cioè i clienti dell’emittente satellitare, altrimenti c’è il sito ufficiale che trasmette 24 ore su 24. Nel caso di Nove, bisogna premere il numero indicato nel nome stesso dell’emittente, mentre per la diretta streaming Biden Trump ci si può affidare al sito ufficiale dell’emittente.

