Biden vs elezioni italiane: “Visto cosa è successo?”/ “Non c’è da essere ottimisti”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato dell’Italia nelle scorse ore, rilasciando delle dichiarazioni che senza dubbio creeranno non poca polemica. In un evento del Partito Democratico in vista delle elezioni di midterm, di metà mandato, che si terranno il prossimo mese di novembre, il commander in chief ha spiegato: «Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni. State per vedere che cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo è che non potete essere troppo ottimisti neppure su che cosa accadrà qui».

Come riferito dal sito del Corriere della Sera, Joe Biden stava parlando a braccio durante un ricevimento della Democratic Governors Association, palesando cosa potrebbe accadere oltre oceano nel caso in cui i repubblicani di Trump dovessero spuntarla a novembre. Come sottolinea il quotidiano di via Solferino, il senso, tutt’altro che velato, è chiaro: “in Italia ha vinto un partito (o una coalizione) che mette a rischio la democrazia”. Joe Biden ha quindi utilizzato il voto italiano come un precedente anche per gli Stati Uniti, dove si voterà il prossimo 8 novembre per rinnovare la Camera e un terzo del Senato, in vista poi di una possibile ricandidatura di Donald Trump per le elezioni presidenziali del 2024, fra poco più di due anni.

JOE BIDEN SMENTISCE LE DICHIARAZIONI UFFICIALI DELLA CASA BIANCA

In attesa della risposta ufficiale da parte dei vincitori delle elezioni italiane, a cominciare da Fratelli d’Italia, Joe Biden ha clamorosamente contraddetto le dichiarazioni ufficiali della Casa Bianca subito dopo il successo della coalizione del centrodestra nel nostro Paese.

Il segretario di Stato Antony Blinken aveva infatti twittato, subito dopo la vittoria di Giorgia Meloni: “Siamo ansiosi di lavorare con il governo italiano sui nostri obiettivi condivisi” e ha ribadito che “l’Italia è un alleato fondamentale, una democrazia forte e un partner prezioso”. L’addetto stampa della Casa Bianca aveva aggiunto che “lavoreremo con il nuovo governo italiano sulle sfide globali condivise, incluso il sostegno all’Ucraina”, ribadendo che “l’Italia è un alleato della NATO, un partner del G7; e membro dell’Ue”.

