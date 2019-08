Biella, incendio in ditta recupero plastica/ Video, nube tossica: “chiudere finestre”

Mattinata di estremo allarme in quel di Gaglianico (Biella) per il vasto incendio provocato ancora con cause misteriose nella ditta della Bergadano dove si smaltiscono rifiuti e si riciclano carta e plastica: il materiale altamente tossico sta bruciando da ore con l’intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco che ancora non sono riusciti ad arginare completamente il maxi rogo esploso questa mattina. Il Comune ha firmato immediatamente l’ordinanza che impone a tutti i cittadini la chiusura delle finestre delle case per il timore di nube tossica e fumo altamente nocivo per le vie respiratorie: in questi minuti l’Arpa Piemonte sta effettuando tutti i campionamenti necessari per valutare la qualità dell’aria mentre l’incendio divampa ancora, anche se in fase “conclusiva” rispetto alle prime ore. Le fiamme hanno divorato il capannone della Bergadano si sono estese agli edifici vicini, tra cui una azienda di materiali ferrosi e oli esausti; non sarebbe invece coinvolto il concessionario auto presente lì a fianco, con i mezzi che sono stati già tutti spostati per evitare il peggio.

INFERNO A BIELLA: INCENDIO IN DITTA SMALTIMENTO RIFIUTI

La statale Trossiè che collega Biella all’A1 è stata chiusa al traffico per consentire ai vigili del fuoco di domare le fiamme in sicurezza: feriti per fortuna non ve ne sono ma i danni che l’incendio sta ampliando nella azienda di smaltimento rifiuti sono al momento incalcolabili. Le fiamme sono partite dai capannoni pieni di rifiuti come carta e plastica della ditta e sarebbero poi passate in poco tempo anche agli uffici vicini: le autorità locali parlano di “rifiuti speciali” contenuti in quell’azienda il che aumenta il fattore di rischio per la salute stante la nube tossica alzatasi sulle aree colpite dall’incendio. Per cercare di limitare i danni del grave rogo scoppiato per motivi ancora sconosciuti, sono intervenuti i vigili del fuoco da Vercelli, Ivrea, Ponzione, Cossato e Santhià.

#Gaglianico (BI) #12agosto, dalle 5:00 #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’ #incendio in un capannone adibito allo smaltimento di rifiuti. Intervento in corso pic.twitter.com/SYJatsrb9J — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 12, 2019

Ancora un’azienda di riciclo di rifiuti in fiamme, questa volta a #Gaglianico, in provincia di #Biella. Tra il materiale andato a fuoco c’è plastica, ecco perché è forte il timore di un inquinamento pericoloso per chi abita nella zona pic.twitter.com/Yn6LbwTnJC — Tg3 (@Tg3web) August 12, 2019





