“Bielorussia pronta a unirsi in guerra a Russia”/ NATO: “Putin necessita di sostegno”

La Bielorussia sarebbe pronta a entrare in guerra contro l’Ucraina al fianco della Russia: lo riferiscono fonti NATO menzionate dall’emittente televisiva CNN, secondo cui addirittura il Paese di Lukashenko si starebbe già preparando a dare manforte a Vladimir Putin. In base a quanto riportato da una fonte dell’Alleanza Atlantica, il leader del Cremlino avrebbe bisogno di sostegno, di qualsiasi aiuto in questo momento, e proprio in virtù di questa sua esigenza l’irruzione sullo scenario bellico da parte della Bielorussia sembra essere un’eventualità sempre più vicina alla concretizzazione.

Terza guerra mondiale Ucraina/ Ultime notizie: 100mila civili intrappolati a Mariupol

Come si legge inoltre sull’agenzia di stampa Adnkronos, fonti dell’opposizione bielorussa hanno spiegato che “unità di combattimento di Minsk sono pronte a entrare in Ucraina nel giro di pochi giorni, con migliaia di truppe preparate a dispiegarsi. Una mossa del genere avrebbe un effetto geopolitico maggiore di quello effettivamente militare, dato che si tratterebbe dell’ingresso effettivo di un altro Paese in guerra”.

SCENARIO CINA/ Caos Ucraina, le nuove rotte di Xi premiano Turchia e Iran

BIELORUSSIA PRONTA A SCHIERARSI IN GUERRA ACCANTO ALLA RUSSIA? NATO: “DECISIONE FINALE SPETTA A PUTIN”

Ancora la CNN, per bocca della fonte NATO intervistata, ha asserito che la Bielorussia starebbe “preparando un ambiente per giustificare l’attacco all’Ucraina“. Fonti statunitensi citati dalla tv a stelle e strisce dichiarano tuttavia che, ad oggi, il Pentagono non sembra scorgere all’orizzonte “nessuna indicazione del fatto che i bielorussi si preparino a entrare in Ucraina, né che abbiano stretto accordi in tal senso”.

La situazione, però, cambia di ora in ora e sarà Mosca a sancire l’eventuale entrata in guerra della Bielorussia, ha chiarito la fonte NATO: “Non si tratta di quello che vuole Lukashenko… La domanda è se Putin vuole un altro Paese instabile nella zona, perché la guerra destabilizzerebbe la Bielorussia”. Non si capisce, al momento, quale intervento potrebbe arrivare da Minsk: la CNN ha rimarcato che la Russia potrebbe cercare di chiedere a Lukashenko di intervenire in maniera attiva per fare sì che gli aiuti militari indirizzati verso Kiev e intenzionati a raggiungere la capitale attraverso il suo confine occidentale vengano respinti.

ZELENSKY AL PARLAMENTO/ Mettere l'Ue nel negoziato può complicare tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA