Big Boy/ Perché Sergio Sylvestre ha cambiato nome? (Capodanno in musica)

Big Boy, all’anagrafe Sergio Sylvestre, sarà presente sul palcoscenico di Capodanno in musica. L’artista deve la sua fama al talent “Amici” di cui vinse la quindicesima edizione nel 2016. Da allora il giovane cantante statunitense ha seguito un percorso evolutivo di crescita musicale che l’ha cambiato anche nel nome con cui si presenta oggi al grande pubblico. Noto come il “gigante buono” della musica per la sua stazza (2,08 di altezza e 52 di piede) associata a un carattere mite e dolce, Sergio Silvestre ha deciso di recente di chiamarsi Big Boy, nomignolo che dà il titolo anche a uno dei suoi ultimi brani.

Come ha spiegato a IlSussidiario, il cantante ha scelto questo pseudonimo per dare una svolta non solo alla propria immagine, ma anche alla sua carriera culminata con la partecipazione al festival di Sanremo nel 2017. Da allora Big Boy leccese di adozione, si è rinnovato anche sul piano canoro sperimentando altri filoni musicali. L’ultima prova è il singolo “Rollercoster”, realizzato in coppia con i Room 9, un pezzo ritmico che sta avendo lusinghieri riscontri in radio e sulle piattaforme digitali. Oggi Big Boy si presenta al grande pubblico in una nuova veste, anche canora, che mette in luce le sue doti di singer purosangue dalla voce potente e dall’anima soul.

Big Boy, un doloroso lutto

Il gossip ha vita dura con Big Boy, nato a Los Angeles nel 1990 sotto il segno del Sagittario, da madre messicana e il papà di Haiti, venuto a mancare nel 2017, l’anno di maggior successo per il giovane Sergio. Un lutto che l’ha segnato nel profondo portandolo ad allontanarsi per un po’ dalle scene musicali dove si è recentemente affacciato sotto una nuova veste. Di lui si sa poco per via della sua innata riservatezza, si è vociferato ai tempi della sua partecipazione ad Amici di una liaison con una misteriosa ragazza, ma da lui nessuna conferma. Si è fatto conoscere al grande pubblico per la sua vittoria al talent Amici nel 2016. L’anno successivo portò a Sanremo il brano “Con te” scritto a quattro mani con Giorgia, piazzandosi al sesto posto e con un buon successo nelle classifiche musicali postfestivaliere. Il suo ultimo album registrato in studio è Big Christmas del 2017.

