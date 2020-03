Big Game – Caccia al Presidente/ Video, su Italia 1 il film con Samuel L. Jackson

In un palinsesto ballerino, sarà il film Big Game – Caccia al Presidente ad andare in onda nella prima serata di oggi, venerdì 6 marzo, su Italia 1, al posto della pellicola Red 2 inizialmente in programma. Il genere non cambia di molto poichè anche con Big Game si resta nel limbo delle pellicole d’azione. Il film datato 2014 vede alla regia Jalmari Helander. Nel cast il celebre Samuel L. Jackson nel ruolo del protagonista William Alan Moore, il Presidente ed il giovane Onni Tommila (Oskari). Giunto in Italia nel giugno 2015, il film è stato presentato al Toronto International Film Festival 2014. La pellicola è destinata a coloro che vogliono vivere un venerdì sera al cardiopalma poichè mette a disposizione tutti gli ingredienti per una serata all’insegna dell’azione. L’Air Force One diretto a Helsinki rischia un attentato terroristico. Su quel volo c’è anche il presidente degli Stati Uniti che decide di lanciarsi con la capsula di salvataggio finendo nei boschi in Finlandia. Tra la natura selvaggia nella quale sopravvivere e gli attentatori che gli sono alle calcagna, intenti a rapirlo, arriva in suo soccorso il giovane Oskari, 13enne mandato nella foresta per dimostrare di essere un vero uomo.

BIG GAME – CACCIA AL PRESIDENTE, LA TRAMA DEL FILM DI ITALIA 1

Al centro della trama del film in onda nella prima serata di oggi su Italia 1, l’avventura di un presidente degli USA, in volo verso la Finlandia dove si sarebbe dovuto tenere un pre-vertice del G8. Qualcosa però costringe a cambiare all’improvviso tutti i piani. L’Air Force One finisce nel mirino di un attentato ed il presidente è costretto ad entrare in una capsula di salvataggio prima che il mezzo sul quale viaggia atterri nella foresta. Qui fa la sua conoscenza con un 13enne che sta facendo il suo rito iniziatico da cacciatore armato di arco e frecce. Entrambi diventeranno ben presto prede ma il giovane Oskari non dimentica la sua missione iniziale. In Big Game si alternano due differenti anime, quella americana e quella finlandese che portano ad un confronto tra i due differenti mondi oltre che nella relazione forzata tra due differenti generazioni, quella dell’adulto presidente degli Stati Uniti e quella dell’adolescente finlandese inviato nella foresta per superare la sua prova.





© RIPRODUZIONE RISERVATA