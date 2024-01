Big Mama contro Tananai e le sue “battute grassofobiche”/ “Che noia! Siamo nel 2024 e…”

Big Mama tuona contro Tananai dopo la foto in cui il cantante affronta con ironia il suo lieve sovrappeso: “Che noia! Nel 2024…”

Big Mama si fa sentire sui social, rispondendo a Tananai che ha recentemente condiviso un post ironico mostrando qualche chilo in più. La rapper avellinese, Marianna Mammone all’anagrafe, residente a Milano, ha manifestato il suo disappunto riguardo al post pubblicato nei giorni scorsi da Tananai. Senza mezzi termini, Big Mama ha espresso la sua opinione ai follower: “Tranquilli, mi sto allenando anche per reggere il peso di chi fa ancora battute grassofobiche nel 2024, che noia!”, ha dichiarato sulla piattaforma.

Nata nel 2002, Big Mama vive per la musica da quando ha tredici anni, ma attualmente studia urbanistica al Politecnico di Milano, dimostrando il suo interesse per le materie tecniche e scientifiche. Attraverso la sua musica, affronta temi molto importanti, tra cui l’amore, il bullismo e il body shaming.

La sua risposta a Tananai tramite Instagram Stories non si è fatta attendere, scatenando un vivace dibattito sul web. A febbraio 2023, BigMama ha calcato il palco dell’Ariston, esibendosi in un duetto con Elodie. In merito al bullismo, la rapper ha condiviso il suo vissuto: “Mi capita sempre, il bullismo è stato pane quotidiano nella mia vita”.

“Come reagisco? Vorrei fare tante cose, urlare, dire cose cattive, a volte mi sento spinta a fare qualcosa di fisico. La rabbia è un’emozione, è normale provarla, ma poi sto in silenzio. La noncuranza è diventata la mia arma, perché sprecare energie per persone così non mi renderebbe diversa da loro”, aveva raccontato l’artista in una interessante intervista al Corriere.











