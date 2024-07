L’estate è infiammata dai tormentoni e la vita privata dei cantanti torna ad essere argomento e fonte di curiosità per gli appassionati. Oltre a dominare le classifiche italiane con Storie Brevi, come sta impegnando la bella stagione Tananai con la fidanzata Sara Marino? Un piccolo indizio, come di consueto con i tempi odierni, arriva direttamente dai social con alcune stories su Instagram.

Nelle ultime ore sia Tananai che Sara Marino – fidanzata del cantante – hanno postato alcune stories che sembrano raccontare le meritate vacanze estive dopo le fatiche professionali. Un dettaglio particolare è l’assenza di foto di coppia; difficilmente infatti si mostrano insieme e tale circostanza si è ripetuta anche in questa occasione. Osservando bene le foto postate da entrambi su Instagram nelle ultime ore sembrano però trovarsi nel medesimo posto per concedersi al relax tipico del periodo estivo.

Tananai e la fidanzata Sara Marino tra ‘smorfie’, tenerezza e privacy

Stando ai tag utilizzati da Sara Marino – fidanzata di Tananai – la coppia dovrebbe trovarsi a Lerici, in Liguria. La giovane ha postato diverse foto che raccontano la bellezza del luogo nel quale si trova, senza mai però immortalare anche il cantante. Stesso discorso per Tananai che, ieri sera, ha postato dei simpatici scatti a cena ed è lecito credere che a scattare la foto sia stata proprio la fidanzata Sara Marino. Una smorfia buffa, tenera; segno di una complicità tra i due che dal 2019 non conosce soste o battute d’arresto.

Ciò che si evince dagli ultimi scatti di Tananai e della fidanzata Sara Marino non è solo la bellezza dell’amore che li lega ma anche il grande bisogno di riservatezza che da sempre li accompagna. La scelta di non mostrarsi insieme, immaginando che si trovino nello stesso luogo, è sintomatico di una ricerca di tranquillità che per i protagonisti dello star system è spesso difficile da preservare.