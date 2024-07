Tananai, chi è la fidanzata Sara Marino/ “E’ una ragazza particolare, le ho dedicato una canzone”

Chi è la fidanzata di Tananai e come si sono conosciuti

Tra i segreti del successo del giovane cantante lanciato negli ultimi anni da due Festival di Sanremo consecutivi c’è anche l’amore, visto che Alberto Cotta Ramusino, per tutti Tananai è fidanzato con Sara Marino da qualche tempo, anche se i due non convivono per il momento. L‘arista di Sesso occasionale e Tango ha rivelato in alcune occasioni di essere perdutamente innamorato, e proprio per questo predilige un’esposizione mediatica centellinata rispetto a uscite pubbliche più frequenti. Nelle poche rivelazioni fatte dal cantante e amico di Fedez c’è qualche curiosità sulla coppia particolarmente amata dai fan: “Non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa, anche le ciabatte, sono innamorato” ha detto il musicista nel corso di una intervista concessa a Le Iene dove però non si è aperto a chissà quale esternazione, sempre con l’obiettivo di progettare la sua vita privata.

Non tutti sanno però che Tananai ha dedicato una canzone alla fidanzata Sara Marino, rivelando a Radio Deejay: “Le avevo anche dedicato una rima nel pezzo Tha Supreme con Sci@ll@, c’è Saretta nel mio bagno. Questa notte me la mangio. La mia tipa è un architetto, che bello, può ricostruire i club che ho distrutto” ha detto l’artista alludendo al mestiere della ragazza.

Tananai e la confessione a sorpresa sul futuro: “Non so quello che potrò essere”

Alberto Cotta Ramusino negli ultimi anni è stato senza dubbi uno dei cantanti con il maggior seguito in Italia, come dimostra anche il recente successo con il tormentone Storie bravi, nel quale canta con Annalisa. Nel corso di una interessante intervista concessa al magazine Vanity Fair, Tananai non ha parlato della fidanzata ma del futuro, ammettendo di essere incuriosito ma non consapevole di quello che potrà accadere un domani: “So quello che sono adesso, però non mi conosco per quello che potrò essere, Al contempo so che se un domani incontrassi un ragazzo e provassi dei sentimenti nuovi, non credo che ne sarei spaventato, perché i miei genitori mi hanno cresciuto senza etichette o limiti all’amore e insegnato il rispetto di tutti” ha detto l’artista riguardo alla possibilità di amare un uomo

Al momento il cuore di Tananai batte soltanto per la fidanzata Sara Marino, anche se il giovane sempre soffermandosi tra le colonne di Vanity Fair ha svelato: “Non ritengo che l’unica maniera di amare sia la monogamia, anche quello dei poligami può essere amore vero, ma io non lo sono”.











