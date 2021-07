Biglietti Gp Italia 2021 Formula 1/ Monza, via alla vendita oggi: prezzi e modalità

Inizia oggi la vendita dei biglietti per il GP Italia 2021 di Formula 1 che si correrà naturalmente a Monza domenica 12 settembre. Il circuito potrà accogliere un numero di tifosi pari al 50% della capienza teorica, un passo avanti comunque significativo verso l’auspicato ritorno alla normalità. Gli spettatori durante il weekend di gara dal 10 al 12 settembre dovranno essere provvisti di Green pass europeo, rispettando anche tutte le normative in vigore relative al Covid-19 comprese quelle riguardanti le regole del distanziamento. L’evento segna anche il centenario del Gran Premio d’Italia di Formula 1, disputato per la prima volta nel 1921 a Montichiari e poi quasi sempre a Monza, sede leggendaria per il mondo dell’automobilismo, dove l’anno scorso vinse a sorpresa Pierre Gasly. All’Autodromo Nazionale potranno dunque accedere solo coloro che sono in possesso del Green pass, con un numero di biglietti in vendita che sarà pari al 50% della capienza. Il pubblico sarà composto da persone vaccinate, guarite dal Covid-19 o in possesso di un risultato negativo al test molecolare o antigenico. I tifosi potranno essere italiani o provenire da tutti i Paesi da cui è autorizzato il viaggio in Italia secondo le direttive del Ministero dell’Interno. Per i possessori del cosiddetto “Eu digital Covid certificate” verranno messi in vendita online i posti a sedere su una selezione di gradinate e tribune del circuito per ogni singola giornata.

BIGLIETTI GP ITALIA 2021 FORMULA 1 MONZA: OGGI AL VIA LA VENDITA

Ricordiamo che un’altra modalità possibile per la vendita dei biglietti per il Gran Premio d’Italia 2021 di Formula 1 a Monza sarà la prenotazione di un “biglietto weekend” che permetterà allo spettatore di accedere al circuito venerdì, sabato e domenica a un prezzo promozionale. Nel caso successivi provvedimenti governativi autorizzassero un maggior numero di presenze in circuito, i numeri dei posti assegnati in sede di acquisto potrebbero essere modificati come risultato di una riduzione del distanziamento. I biglietti per il Gp Italia 2021 a Monza sono acquistabili sul sito ufficiale del circuito www.monzanet.it e dal rivenditore autorizzato www.ticketone.it. Non sarà possibile comprare il tagliando alle porte del circuito, ma solo in anticipo attraverso i canali indicati. Per accedere all’evento sarà necessario completare una procedura di check-in che permetterà un tracciamento degli spettatori per la tutela della loro salute. Il formato del weekend sarà come quello di Silverstone, perché pure a Monza ci sarà una Sprint Race al sabato dalle ore 16.30 alle 17, con qualifiche al venerdì e la gara invece alle ore 15.00 di domenica. Nel caso l’evento fosse dichiarato a porte chiuse oppure fosse necessario ridurre il numero di posti disponibili a causa del cambiamento della normativa legata alla situazione epidemiologica, verranno rimborsati i biglietti eccedenti già acquistati per l’intero valore del prezzo, secondo un ordine di priorità basato sulla data di acquisto. Maggiori informazioni sui biglietti e sulle modalità di accesso all’evento sono disponibili sul sito www.monzanet.it.

