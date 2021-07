Sprint Race Formula 1/ Come funziona la gara breve per le qualifiche a Silverstone

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2021 che comincia oggi a Silverstone entrerà nella storia della Formula 1 per l’introduzione della cosiddetta Sprint Race, che si disputerà per la prima volta. Nata per movimentare il tradizionale weekend di Formula 1 e per coinvolgere il pubblico più giovane, la Sprint Race è stata approvata dalla Commissione F1 della Fia il 26 aprile: come si può facilmente intuire, si tratta di una corsa breve (circa 25-30 minuti) in programma al sabato, il cui risultato finale stabilisce la griglia di partenza del tradizionale Gran Premio della domenica. La prima Sprint Race sarà appunto domani a Silverstone, poi si ripeterà a Monza e Interlagos e in seguito si prenderà la decisione se adottare definitivamente la Sprint Race per il prossimo Mondiale di Formula 1. Come detto, la Sprint Race sarà in programma domani pomeriggio, ma necessita anche lei di un turno di qualifiche per stabilirne la griglia di partenza: la prima novità si vedrà dunque già oggi, venerdì 16 luglio, con la disputa di un solo turno di prove libere e poi delle qualifiche “classiche” con Q1, Q2 e Q3, anticipate però di un giorno e il cui risultato determinerà appunto la griglia di partenza della Sprint Race del sabato.

SPRINT RACE FORMULA 1: TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SULLA NUOVA GARA DEL SABATO



Domani, sabato 17 luglio, a Silverstone ci sarà il secondo turno di prove libere FP2 e poi appunto la Sprint Race sulla distanza di 100 km, circa un terzo del Gran Premio della domenica, che deve toccare i 305 km. Non vi sarà alcun pit-stop obbligatorio: nella Sprint Race le monoposto rimarranno in pista, salvo necessità tecniche o meteorologiche, senza cambiare gomme né effettuare rifornimento di benzina, con l’obiettivo di facilitare i sorpassi in pista senza pensare alle strategie. A Silverstone, tracciato che misura 5,891 km, la Sprint Race prevederà 17 giri per un totale di 100,147 km. L’ordine d’arrivo della Sprint Race del sabato stabilirà la griglia di partenza del Gran Premio della domenica: il vincitore partirà dalla pole position in gara e via di seguito. Nelle statistiche della Formula 1 la Sprint Race non sarà considerata una gara e non ci sarà la cerimonia del podio. Sarà dunque una sessione di qualifiche, svolta però con modalità da gara e che assegnerà anche un piccolo punteggio per la classifica del Mondiale di Formula 1: in palio 3 punti al vincitore, 2 al secondo classificato e 1 al terzo. Non sono previsti punteggi supplementari per il giro veloce.

