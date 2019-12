Biglietti Max Pezzali San Siro 11 Luglio/ Prezzi Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket

Sold out San Siro canta Max, il concerto evento di Max Pezzali allo Stadio San Siro di Milano in programma venerdì 10 luglio 2020. I biglietti sono stati esauriti nel giro di poche settimane spingendo così l’organizzazione a bissare con una seconda data in calendario sabato 11 luglio 2020 sempre allo Stadio San Siro di Milano. Due concerti – evento per il frontman degli 883 che porterà sul palcoscenico dello Stadio San Siro di Milano tutti i brani più importanti della sua carriera: dall’inizio con gli 883 fino alla carriera solista che l’hanno visto affermare come uno degli cantautori più amati della musica italiana. I concerti, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, si preannunciano un vero e proprio viaggio musicale alla scoperta del mondo di Max Pezzali: dai successi con gli 883, la celebre band cult degli anni ’90 fino alle canzoni degli ultimi anni. Due appuntamenti live assolutamente imperdibili per tutti gli amanti degli 883 e di Max Pezzali che, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato: “È un sogno che non avevo nemmeno il coraggio di avere”.

San Siro canta Max Pezzali: prezzi dei biglietti

Grande successo per la prima data di San Siro canta Max Pezzali, il concerto – evento dell’ex frontman degli 883 in programma nell’estate 2020. Dalle 11.00 di questa mattina, martedì 17 dicembre 2019, in vendita i biglietti per partecipare alla seconda data in calendario sabato 11 luglio 2020 allo Stadio San Siro di Milano. Esauriti su tutti i circuiti Ticketone, Vivaticket, Ticketmaster i biglietti per assistere alla prima data evento prevista per il 10 luglio 2020. La grande richiesta da parte del pubblico ha spinto gli organizzatori Vivo Concerti ad annunciare una seconda data con i ticket disponibili in prevendita da oggi. Ecco i prezzi per vedere il concerto – evento di Max Pezzali che canterà nello Stadio San Siro le canzoni più importanti della sua carriera artistica: prato 51,75 euro; pit gold 69 euro; 1° anello rosso numerato 69 euro; 1° anello blu e verde numerato 63,25 euro; 2° anello rosso numerato 57,50 euro; 2° anello blu e verde numerato 51,75 euro; 3° anello rosso numerato 46 euro; 3° anello blu e verde numerato 40,25 euro; 1°, 2° e 3° anello visibilità limitata 40,25 euro. Sul concerto – evento, il cantautore ha rivelato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “non abbiamo deciso niente! Nei prossimi giorni faremo le prime riunioni e per me è tutto nuovo. Certo, ho fatto 25 anni di tour, ma mai una cosa così grande. È tutto da inventare”.

