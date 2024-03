BigMama: “Il cancro? Non mi riconoscevo”/ “La mia fidanzata Maria Ludovica Lazzerini? Spero sia per sempre”

BigMama e i ricordi dell’infanzia

BigMama, con la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, è riuscita a farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Schietta, sincera e senza filtri, Marianna Mammone, vero nome di BigMama, si è raccontata senza filtri parlando del bullismo subito, ma anche della lotta contro il cancro. Giovanissima e felice del momento che sta vivendo, è tornata a parlare della propria vita privata in una lunga intervista rilasciata nel salotto di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin, la ventiquattrenne ha parlato della rabbia provata nel corso degli anni per la violenza subita riuscendo, tuttavia, a trasformare quella rabbia in qualcosa di positivo.

«Da piccola ero una bambina molto vanitosa, la mia luce è stata spenta dalle persone che mi circondavano, ma oggi sono riuscita a trovare il sole. Ho iniziato ad essere vittima di bullismo da subito, ero piccolissima. Non sono mai stata una bambina magra, mi tiravano anche le pietre. La presa di potenza di quei ragazzini era fare quella cosa», le parole della cantante.

BigMama, il cancro e la fidanzata

Nonostante sia giovanissima, BigMama ha dovuto combattere anche contro il cancro (un linfoma di Hodgkin) e affrontare la chemioterapia. «Sono viva grazie a questo. La botta più forte è stata guardarsi allo specchio e non riconoscersi, non avevo le sopracciglia, ero ingrassata, poi però ho capito che io stavo affrontando qualcosa di veramente difficile e l’aspetto fisico non c’entrava nulla. Non ho avuto paura di morire perché sapevo che passati i 6 mesi di terapia sarei tornata a cantare. Era il mio obiettivo».

Poi il capitolo dedicato alla fidanzata Maria Ludovica Lazzerini: «Siamo molto felici e spero sia la relazione definitiva, l’amore che ho trovato con lei non l’ho mai trovato, ci siamo trovate, lei è la mia prima vera ragazza e io sono la sua. Siamo felicissime».

