Lodovica Lazzerini è la fidanzata di BigMama, la cantante rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo 2024 dove ha gareggiato con il brano “La rabbia non mi basta”. Un grandissimo successo per la cantante originaria di Avellino che è felicemente fidanzata con una collega, la cantante Lodovica Lazzerini nota anche come Aiolo. Un amore nato a tempo di musica tra le due che sono legate da diverso tempo e hanno collaborato anche alla realizzazione del singolo “La rabbia non mi basta” che hanno spiegato così ai microfoni di Radio Deejay: “il brano è nato per l’esigenza di comunicare qualcosa. È stata una sessione in studio veloce”.

Lodovica Lazzerini, chi è la fidanzata di Big Mama/ "E' una bravissima autrice e mi aiuta con le melodie"

Per BigMama si tratta della prima storia d’amore importante con una donna come ha raccontato alla stampa: “fino a quattro anni fa avevo avuto relazioni con uomini, con le ragazze solo storielle. Anche con Lodo era partita con incontri occasionali, ma quando mi ha fatto capire che potevo fidarmi di lei, ho pensato di meritare l’amore di una donna”.

Scaletta Battiti Live 2024, 2a puntata 15 luglio Canale 5/ Si balla con Cristiano Malgioglio e Gabry Ponte!

BigMama e l’amore per la fidanzata Lodovica Lazzerini

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Lodovica Lazzerini e BigMama; le due oltre a condividere la vita privata sono anche colleghe sul lavoro, visto che sono entrambe cantautrici. La rapper di Avellino nello studio di Verissimo ha parlato dei sentimenti per la collega Lodovica rivelando: “siamo molto carine e io sono felicissima di questa relazione che spero sia quella definitiva della mia vita”. Non solo, BigMama ha anche confessato: “l’amore che io provo per lei non l’ho mai provato in nessun’altra relazione. Qualcosa di speciale. Ci siamo trovate”.

Bigmama/ Dal successo a Sanremo con "La rabbia non ti basta" alla fidanzata Lodovica Lazzerini

Ma BigMama come ha conquistato il cuore della collega cantante? A rivelarlo ci ha pensato proprio Marianna Mammone che ha confidato: “l’hoconquistata con pasta e patate. Cucinare è il mio messaggio d’amore”.