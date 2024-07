Scaletta Battiti Live 2024, 2a puntata 15 luglio Canale5/ Da Annalisa e Tananai a BigMama: tutti i cantanti

Battiti Live 2024, scaletta della 2a puntata 15 luglio 2024: Ilary Blasi e Alvin al timone della grande musica

La prima puntata è stata un successo in termini di ascolti registrando nel dettaglio 2.707.000 spettatori con uno share del 22.4% e chissà se questi numeri verranno confermati anche nella 2a puntata di Battiti Live 2024 in onda questa sera, 15 luglio 2024, su Canale5. Ilary Blasi e Alvin saranno al timone dell’importante kermesse musical estiva dove protagonista assoluta sarà la grande musica che sta facendo da colonna sonora a questa estate sul palco si alterneranno i grandi nomi del panorama musicale italiano affiancate delle nuove leve.

E nel dettaglio dalla scaletta di Battiti Live 2024 2a puntata non mancheranno le esibizioni dei duetti più iconici come Annalisa e Tananai con Storie Brevi e BigMama ed Alessandra Amoroso con Mezzo Rotto. Sul palco interverranno anche i giovani talenti appena usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi come Holden e Mida e poi ancora la fortunata reunion di Paola e Chiara, il duetto sulle note di Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia e Rose Villain, quest’ultima tra l’altro in queste sere ha l’onore di aprire i concerti dei Coldplay.

Scaletta Battiti Live 2024 2a puntata del 15 luglio 2024: da The Kolors a Santi Francesi

La puntata che verrà trasmessa questa sera, 15 luglio 2024 di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2024 è stata registrata il 22 giugno scorso a Molfetta, in Puglia, vedremo dunque le esibizioni degli artisti che si sono esibiti in quella tappa salvo cambiamenti dovuti a scelte di montaggio. E nel dettaglio nella scaletta della 2a puntata 15 luglio 2024 di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2024 si esibiranno artisti emergenti come Clara, che si è fatto conoscere al grande pubblico nell’ultimo Sanremo fino a cantautori con trent’anni di carriera alla spalle come Francesco Renga e Nek. L’appuntamento con la 2a puntata di Battiti Live 2024 è per le 21.30 circa su Canale5, di seguito la scaletta completa:

The Kolors

Elodie

Emma

Annalisa

Tananai

Tony Effe

Gaia

Alessandra Amoroso

Articolo 31

Mida

Rose Villain

Renga e Nek

Gabry Ponte

Holden

Paola e Chiara

Cristiano Malgioglio

Baby K

Big Mama

ComaCose

Clara

Olly

Santi Francesi











