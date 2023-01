Bilancia, Oroscopo 2023 Paolo Fox/ Previsioni nuovo anno: estate periodo d’oro per…

Oroscopo Paolo Fox 2023, Bilancia: ci sono dei vuoti da colmare. Cosa cambia rispetto all’anno appena passato?

Ed eccoci con l’attesissimo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox 2023 per quanto riguarda il segno della Bilancia. Cosa devono aspettarsi i nati sotto questo segno per il nuovo anno in arrivo? Nelle previsioni del famoso astrologo troviamo tutte le risposte e anche numerosi suggerimenti per quanto riguarda l’amore, la salute ed il lavoro. L’esperto ha lavorato ad un ricco approfondimento, fornendo consigli utili per affrontare al meglio i prossimi dodici mesi, con la speranza che sia un anno migliore per tutti i segni dello zodiaco. Ecco quindi cosa prevede per questo nuovo anno l’Oroscopo Paolo Fox 2023 per quanto riguarda il segno della Bilancia.

Cosa cambia rispetto all’anno passato? Paolo Fox compie un significativo passo indietro prima di addentrarsi nelle sue previsioni e pone l’attenzione sulla seconda parte del 2022, che per i nati sotto questo segno è stata particolarmente difficile. L’inizio del 2023 vede ancora alcuni vuoti da colmare, per le storie d’amore sopravvissute occorre praticare cura e dedizione. I nati sotto questo segno, d’altra parte, hanno pensato più al lavoro che al partner nell’anno passato. Per i cuori solitari sono attese emozioni importanti, specialmente nella seconda parte del nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox 2023, ecco che anno sarà per la Bilancia in amore: nuove esperienze in estate

Per i nati sotto il segno della Bilancia, l’Oroscopo Paolo Fox 2023 ci segnala un’estate abbastanza movimentata per quanto riguarda l’amore. Buone notizie soprattutto per i cuori solitari, ma anche per chi si è separato e ha vissuto momenti estenuanti. Ottobre e novembre serviranno per recuperare i propri sentimenti, purché si mantenga sempre un approccio ottimista e positivo. Dall’estate in poi, quindi, può essere utile e interessante aprirsi a nuove esperienze e frequentare posti mai visti prima. Ecco perché, anche qui, l’atteggiamento dovrà essere ottimista e fiducioso.

Paolo Fox suggerisce di riempire la mente di positività e di non aspettarsi nulla da chi interessa, questo perché – così facendo – i nati sotto questo segno riusciranno a viversi e a godersi il rapporto al meglio delle proprie possibilità. Infine, l’Oroscopo Paolo Fox 2023 ci ricorda che diventare migliori amici di se stessi è pur sempre una forma d’amore da non sottovalutare.

Bilancia, oroscopo Paolo Fox 2023, cosa aspettarci in salute e lavoro: sbrigare lo stretto indispensabile

L’Oroscopo Paolo Fox 2023 per il segno della Bilancia sottolinea l’importanza di svolgere il minimo indispensabile nella prima parte dell’anno, questo perché il 2022 ci ha impegnato oltremodo dal punto di vista fisico. Chi ha avuto un problema deve fare dei controlli, ma sempre con ottimismo perché avvicinandoci al mese di maggio le soluzioni si presenteranno anche nei momenti più complicati. Per quanto riguarda il lavoro, invece, chi ha una situazione stabile deve stare attento a non buttare tutto all’aria per insofferenza o per orgoglio. Il rischio di sentirsi giù di corda o demotivati è dietro l’angolo. La prima parte del 2023 sembra rallentare le nostre aspirazioni professionali, ma poi con l’estate i nati sotto il segno della Bilancia comprenderanno appieno il loro potenziale.

