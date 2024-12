Oroscopo settimanale Paolo Fox: tutte le previsioni dal 16 al 22 dicembre per i primi sei segni zodiacali

Natale è alle porte ma come sarà la settimana prenatalizia secondo le stelle? A svelare tutte le previsioni per la settimana che va dal 16 al 22 dicembre 2024 è come sempre Paolo Fox che, in attesa di svelare i segreti astrologici del nuovo anno, dà alcuni consigli su come affrontare la faticosa settimana che precede il Natale. Curiosi, dunque, di scoprire cosa dicono le stelle per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: soddisfazioni professionali per il Toro

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, per i nati sotto il segno dell’Ariete, i giorni che andranno dal 16 al 22 dicembre 2024 saranno ricchi di energia. In amore potrebbe esserci qualche difficoltà, tutte facilmente risolvibili con il dialogo. Sul lavoro, sono in arrivo occasioni interessanti ma sarà necessario essere rapidi e intuitivi per coglierle e non lasciarle sfuggire. Settimana positiva, soprattutto sul lavoro, per i nati sotto il segno del Toro. Le stelle suggeriscono che arrivato il momento di scalare la vetta e prendersi qualche riconoscimento sul lavoro. Momento stabile in amore dove regna la serenità e le storie che durano da tempo potrebbero fare un ulteriore passo in avanti.

Settimana decisamente interessante quella che si apprestano a vivere i nati sotto il segno dei Gemelli che, tuttavia, potrebbero vivere qualche momento di incertezza in amore. Sul lavoro, invece, la creatività è alle stelle e potreste essere coinvolti in qualche progetto interessante.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: Vergine introspettiva

Per i nati sotto il segno del Cancro, le previsioni dell’oroscopo settimanale Paolo Fox si preannuncia abbastanza tranquilla. In amore potrebbero esserci delle discussioni ma sarà importante comunicare con il partner per risolverle subito ed evitare di fare diventare giganti. Qualche piccola difficoltà sul lavoro che, però, non distoglie la vostra attenzione dagli obiettivi da raggiungere.

Tanta passione e importanti opportunità per i nati sotto il segno del Leone. In amore, chi è alla ricerca di un partner, vivrà momenti intensi perché è il momento giusto per cercare. Sul lavoro, l’impegno dei mesi scorsi sarà finalmente ripagato. Settimana introspettiva, invece, per i nati sotto il segno della Vergine che, in amore, saranno alle prese con dubbi e incertezze mentre sul lavoro sarà importante non prendere decisioni impulsive.