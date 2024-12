Oroscopo settimanale Paolo Fox: tutte le previsioni dal 16 al 22 dicembre per gli ultimi sei segni zodiacali

Dopo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox per i primi sei segni zodiacali, arriva l’appuntamento con le previsioni per gli ultimi sei segni valide per i giorni che vanno dal 16 al 22 dicembre 2024. Come sarà la settimana che precede il Natale per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: relazioni top per la Bilancia

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, nei giorni dal 16 al 22 dicembre 2024, i nati sotto il segno della Bilancia vivranno giorni favorevole nelle relazioni. Le stelle, in particolare, favoriscono le comunicazioni e il dialogo. Sul lavoro, invece, potrebbero essere possibili dei cambiamenti. Settimana ricca di emozioni per i nati sotto il segno dello Scorpione. In amore potrebbero esserci degli alti e dei bassi mentre sul lavoro le cose si muovono velocemente quindi le occasioni sono da cogliere al volo.

Opportunità per il Sagittario che, in amore, avrà la possibilità di consolidare una storia. Sul lavoro, l’impegno e la costanza ti ripagheranno a lungo andare e ti aiuteranno ad arrivare lontano. Salute ok, ma attenzione a non trascurare la salute mentale.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: giorni intensi per il Capricorno

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i prossimi giorni saranno particolarmente intensi per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore potrebbe esserci un po’ di incertezza ma il dialogo non mancherà e sarà fondamentale per risolvere la situazione. Sul lavoro, invece, sarà importante concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine. Settimana stimolante dal punto di vista social per i nati sotto il segno dell’Acquario. I single potrebbero incontrare qualcuno in grado di far battere nuovamente i loro cuori ma sarà importante approfondire tale legame. Sul lavoro, gli sforzi saranno finalmente premiati.

Infine, per i nati sotto il segno dei Pesci, sarà una settimana ricca di emozioni contrastanti. In amore potrebbero esserci delle incomprensioni ma tutto si risolverà. Sul lavoro, invece, potrebbero esserci nuovi progetti.