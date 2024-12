Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti, si trova al momento ricoverato in ospedale. Le informazioni che giungono dagli Usa, così come si legge sul network americano Cnn, parlano di una forte febbre, nulla di particolarmente grave sembrerebbe, ma in ogni caso Bill Clinton è stato ricoverato per tutti gli accertamenti del caso. Al momento l’ex presidente si trova a Washington, in osservazione, in attesa che vengano svolte tutte le analisi del caso. Angel Urena, vice capo dello staff di Clinton, ci ha tenuto a far sapere che il presidente sta bene, e che ora spera di tornare a casa, dalla sua famiglia, per festeggiare insieme il Natale.

Essendo oggi la Vigilia, 24 dicembre 2024, ci sono davvero forti possibilità che alla fine l’ex commander in chief degli Stati Uniti, sia costretto a “festeggiare” da un nosocomio, ma saranno decisive le prossime ore e nulla è da lasciare al caso.

BILL CLINTON RICOVERATO: “E’ DI BUON UMORE”

In ogni caso Angel Urena ha fatto sapere che Bill Clinton è di “buon umore”, e sta apprezzando in maniera profonda tutte le cure mediche che sta ricevendo in queste ore. L’ex presidente ha 78 anni, e quando sono stati chiamati i medici si trovava nella sua abitazione in quel di Washington.

Al momento è in ospedale, al MedStar Georgetown University Hospital, e se tutto andrà come previsto è probabile che dopo questa notte passata possa essere dimesso, per appunto rientrare a casa sua. In ogni caso un assistente ha spiegato che Bill Clinton è stato “sveglio e vigile” per tutta la fase del ricovero, nulla di preoccupante quindi. Un altro collaboratore di lunga data dell’ex presidente degli Stati Uniti ha spiegato che le sue condizioni fisiche sono assolutamente “non urgenti” e “neanche terribili in alcun modo”.

BILL CLINTON E I RICOVERI DEGLI ULTIMI ANNI

La notizia del ricovero in ospedale del noto esponente dei democratici a stelle e strisce ha fatto rapidamente il giro del web, alla luce anche del fatto che siamo a Natale, e sono molti coloro che hanno augurato pronta guarigione sui social allo stesso paziente, fra cui la vasta rete di ex studenti dello stesso. E’ probabile che gli accertamenti siano stati valutati alla luce dei numerosi problemi di salute che il 42esimo presidente degli Stati Uniti ha dovuto affrontare da quando ha lasciato la Casa Bianca.

Basti pensare che è da quando ha 58 anni, dal 2004, che ha un bypass quadruplo, installatogli sul cuore durante un intervento chirurgico eseguito a New York nel 2004. Nel 2005, invece, ha subito il parziale collasso di un polmone, e poi nel 2010 un’altra operazione chirurgica sempre al cuore, con l’inserimento di due stent in un’arteria coronaria. L’ultimo ricovero era avvenuto tre anni fa, nel 2021, in quel di Los Angeles: in quell’occasione era stato in ospedale quasi una settimana per una infezione urologica piuttosto fastidiosa.