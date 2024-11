Si sono tenute ieri le elezioni presidenziali Usa 2024 e in attesa dei risultati definitivi andiamo a vedere insieme come sono andate le precedenti tornate elettorali, a cominciare da quelle del 2020, una delle elezioni degli Stati Uniti più discusse della storia. Quattro anni fa ottenne il successo l’attuale presidente, Joe Biden, ma non fu una vittoria “facile”.

Il democratico uscente lottò infatti voto su voto contro Donald Trump, l’attuale candidato repubblicano, e alla fine trionfò scontentando il tycoon, che fin da subito parlò di brogli elettorali. Si tenne così il famoso assalto a Capitol Hill del gennaio del 2001 che provocò vittime, ferite e devastazioni, e che portò Donald Trump sul banco degli imputati, accusato di aver fomentato i suoi sostenitori, processo ancora in corso ad oggi.

RISULTATI ELEZIONI PRESIDENZIALI USA: LA SFIDA FRA TRUMP E CLINTON

In ogni caso alla fine vinse Joe Biden divenendo il presidente con più voti nella storia, ben 81 milioni e una percentuale del 51%. 4 anni prima, nel 2016, i risultati delle elezioni presidenziali Usa 2024 premiarono invece proprio Donald Trump, che si presentò per la prima volta fra i candidati sfidando Hillary Clinton, rappresentante invece dei Democratici.

Anche quella tornata elettorale fu decisamente combattuta, e alla fine il tycoon riuscì a primeggiare sulla sua rivale grazie al successo ottenuto in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, il cosiddetto “blue wall” dove appunto Hillary Clinton crollò, nonostante sembrava avesse la vittoria in pugno. Trump superò la sua rivale anche nella famosa “rust belt”, la zona siderurgica degli Stati Uniti, e alla fine riuscì a portarsi a casa 65,8 milioni di voto contro i 62,9 della Clinton, con una percentuale del 48,18% contro il 46,09 della Democratica.

RISULTATI ELEZIONI PRESIDENZIALI USA: LA DUPLICE VITTORIA DI OBAMA

Decisamente di altro tenore le elezioni presidenziali Usa del 2012, dove i risultati premiarono a mani basse Barack Obama, uno dei “commander in chief” più amati di tutti i tempi oltre oceano. Il capo di stato afroamericano regalò il bis ai suoi elettori, asfaltando il suo sfidante, il repubblicano Mitt Romney, che di fatto non ebbe mai alcuna possibilità di vincere. In ogni caso i risultati non furono così schiaccianti come qualcuno potesse pensare, visto che Obama ottenne 65,9 milioni di voti, pari al 51,06%, contro i 60,9 milioni di voti pari al 47,20 per cento.

Ma ancor più schiacciante fu la prima elezione presidenziale Usa di Obama, quella datata del 2008, durante la quale affrontò John McCain. I repubblicani venivano da 8 anni di dominio con il figlio di Bush, e alla fine cedettero il passo ai Dem, con il “volto nuovo” della politica a stelle e strisce che ottenne 69,4 milioni di voti contro i 59,9 di McCain, leggasi il 52,9% contro il 45,6%.

RISULTATI ELEZIONI PRESIDENZIALI USA: BUSH-AL GORE E LA DOPPIETTA DI CLINTON

Proseguiamo questo excursus sui risultati delle precedenti elezioni Usa con un altro duplice successo, quello appunto sopra citato di George Bush junior, che guidò il Paese dal 2001 appunto al 2008, e nel primo caso ottenne il successo davvero per una manciata di voti. Contro Al Gore fu una vittoria di solo mezzo punto percentuale, di fatto la più incerta della storia dal 1888. Alla fine Bush ottenne un vantaggio di 600 voti in Florida che gli permise appunto di diventare presidente.

Più agevole la seconda tornata elettorale, durante la quale Bush ottenne 62 milioni di voti (record di voti di allora), tre milioni circa in più rispetto allo sfidante John Kerry, che si fermò invece a 59 milioni. Chiudiamo l’elenco dei risultati delle elezioni presidenziali Usa con un altro doppio successo in serie, quello di Bill Clinton, che succedette al Bush padre nel 1992, ottenendo il 43 per cento dei voti contro il 37 per cento dello sfidante repubblicano. Dopo 12 anni di presidenza “a destra” un nuovo presidente democratico per gli Stati Uniti, che rimase in carica anche nel mandato successivo con una vittoria clamorosa su Bob Dole pari al 70 per cento dei voti.