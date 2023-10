Bill Gates ha acquistato il “Castello” di Portofino/ Spesa da 60 mln di euro, “sfrattato” Armani

Bill Gates ha portato a termine negli scorsi giorni un ricchissimo affare immobiliare in Italia: ha acquistato di preciso la villa di via San Giorgio a Portofino, conosciuta anche come il Castello. A darne notizia è il quotidiano La Stampa che racconta di come l’abitazione sia una vera e propria reggia con ben 1.200 metri di quadri di superficie, 12 piccoli appartamenti e una spiaggia privata. Il prezzo? Nulla di ufficiale ma si parla di una cifra compresa fra i 50 e i 60 milioni di euro.

Bill Gates: "Mortalità infantile si può ridurre"/ "Obiettivo salvare fino a due milioni di vite"

A portare a termine l’operazione, sempre stando a quanto specificato dal quotidiano piemontese, si tratterebbe della Four Seasons, acquisita nel 2021 da Bill Gates in cambio di 2,2 miliardi di dollari direttamente dal principe saudita Alwaleed bin Talal. Secondo i piani del co-fondatore di Microsoft, da tempo in pensione, vi sarebbe l’idea di costruire un hotel extra lusso. Nel contempo chi si trovava nella dimora dovrà ora preparare i bagagli e secondo La Stampa in quella residenza risiederebbero le famiglie Loro Piana (azienda che opera nel mondo del cashmere e della moda) e Armani.

Ridurre la luce del Sole: il progetto di Gates sostenuto anche dalla Casa Bianca/ Il documento

BILL GATES COMPRA IL CASTELLO DI PORTOFINO: IL MONITO DEL SINDACO

Il proprietario uscente della villa non ha commentato le indiscrezioni inerenti Bill Gates, ma come sottolinea Open qualche mese fa aveva specificato che «Una trattativa esiste. Nomi di acquirenti? Non seguo io direttamente la trattativa e quindi non ho riscontri immediati, ma se arrivasse Four Season, con lo stesso Bill Gates, di certo non direi di no a un’offerta adeguata. Gli attuali inquilini della villa, che sono personaggi altrettanto noti, è chiaro che sono inevitabilmente interessati».

Sulla questione si è espresso anche il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, che ha messo le mani avanti in merito alla destinazione d’uso futura del Castello: «Il piano regolatore è molto chiaro e lì ci può andare solamente una villa a uso residenziale. Immagino che Bill Gates lo sappia. Le regole sono regole e vanno rispettate da tutti».

Xi Jinping incontra Bill Gates a Pechino/ Insieme contro la povertà e per l'innovazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA