Bill Gates, rapporti con la Qatar Fund for Development/ Investimenti miliardari e…

Bill Gates non ha mai nascosto gli interessi internazionali in Qatar. Andiamo però per gradi: nel dicembre 2018, l’Unhcr, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha firmato un memorandum d’intesa e tre accordi di cooperazione con il governo qatariota, il Qatar Fund for Development e la Qatar Charity. Tre anni dopo, ecco un’altra intesa dal valore di 1,8 milioni di rial qatarini per gli sfollati nello Yemen. Non solo. E ancora nel 2021, come si legge nel rapporto del Qatar Fund for Development, tra i partner c’è il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e l’ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari.

Anche con lo stesso Oms il Qatar ha siglato a marzo dell’anno scorso un accordo da dieci milioni di dollari. Tra i partner del fondo qatariota c’è anche la Gavi Alliance, partnership internazionale nel settore sanitario che coinvolge anche la Bill & Melinda Gates Foundation. Nel novembre 2021 la Qatar Development Fund ha firmato con la Gavi Alliance un accordo quinquennale con la donazione di dieci milioni di dollari per sostenere la vaccinazione nei confronti dei Paesi poveri. Il rapporto tra Bill Gates e il Qatar va però oltre la Gavi Alliance, come spiega La Verità.

Bill Gates e i rapporti con la Qatar Fund for Development

Come spiega La Verità, tra la Qatar Fund for Development e la fondazione di Gates c’è un rapporto saldo. Le parti hanno annunciato di voler investire fino a 200 milioni di dollari con l’obiettivo di aiutare gli agricoltori dei Paesi in via di sviluppo. A dicembre 2021, Gates si è recato personalmente in Qatar per visitare la Qatar Foundation e intrattenendosi con i vertici dell’organizzazione. “Sono soddisfatto delle conversazioni costruttive tenutesi a Doha con i nostri partner”, aveva dichiarato l’imprenditore, proseguendo: “Non vedo l’ora di espandere il nostro lavoro congiunto con il Qatar, in particolare nel fornire alle comunità gli strumenti e le capacità per affrontare sfide come il cambiamento climatico che incidono sulla salute e sullo sviluppo” aveva aggiunto.

Il 21 dicembre 2021, il fondatore di Microsoft aveva incontrato il vicepremier e ministro degli Esteri qatariota, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Pochi giorni dopo, l’imprenditore e la commissione qatariota incaricata dell’organizzazione dei mondiali avevano tenuto un evento a Doha al quale avevano preso parte anche Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, il ministro della Salute qatariota Hanan Mohamed Al Kuwari e l’ex calciatore David Beckham. Nessun fatto penalmente rilevante, ma secondo La Verità, i rapporti tra Bill Gates, sostenitore del progressismo internazionale, e il governo del Qatar, in qualche modo striderebbero.











