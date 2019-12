Billie Eilish maggiorenne: compie 18 anni/ Video: il successo di un talento da record

Billie Eilish compie oggi 18 anni. La cantante rivelazione dell’anno diventa maggiorenne, ma nonostante la giovane età ha già cambiato le regole del pop. Stando alle classifiche diffuse da Spotify per quest’anno, l’album “When we fall asleep, where do we go?” ha venduto milioni di dischi, vinto premi e battuto record di candidature ai Grammy. Una ragazza di un sobborgo di Los Angeles è stata capace dunque di diventare un fenomeno pop e raccogliere al tempo stesso apprezzamenti da parte di big del rock come Thom York e Dave Grohl. Proprio nella giornata in cui lei festeggia i suoi 18 anni si ha la conferma del fatto che ha bruciato decisamente le tappe. Pur essendo un punto di riferimento per tanti adolescenti, che in lei si riconoscono, Billie Eilish è trasversale, e questa è una delle sue peculiarità. Lo è nei mondi musicali che esplosa e nelle generazioni che apprezzano la sua musica.

BILLIE EILISH MAGGIORENNE: IL SUCCESSO DI UN TALENTO DA RECORD

Billie Eilish infatti è uno dei pochi casi in cui gli adulti si ritrovano ad ascoltare la stessa musica amata dai figli. Curioso anche il fatto che sia apprezzata da molti, lei che ha un atteggiamento anticonformista verso la musica e il modo di vivere. Proprio per questo però è apprezzata anche da chi vive in un mondo all’apparenza lontano dal suo, pensiamo ad esempio a metal e industrial. Questi sono dunque tutti ingredienti grazie ai quali Billie Eilish può costruire una lunga carriera nel mondo della musica. Il talento certo non le manca. La neo eletta “donna dell’anno” per Billboard, che è la Bibbia della musica americana, per l’occasione ha pubblicato un video della sua vita a suon di musica che in poche ore ha superato 9 milioni di visualizzazioni. In Italia il suo album è l’unico internazionale che nel 2019 è stato certificato Platin, mentre “bad guy”, il primo singolo estratto, è certificato triplo Platino.

