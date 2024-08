Billie Eilish, chi è la cantante protagonista alla Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi

Tra gli artisti che si esibiranno nella serata di gala finale alle Olimpiadi di Parigi 2024 durante la cerimonia di chiusura ci sarà anche Billie Eilish, la giovanissima rapper e pop star sarà di scena in quel della capitale parigina per esibirsi davanti agli spettatori che presenzieranno al super evento in saluto dei Giochi che ci hanno tenuto compagnia nelle ultime due settimane, nel corso di una recente intervista concessa tra le pagine del magazine Vanity Fair, Billie Eilish si è espressa così riguardo al suo coming-out di qualche mese fa che ha sollevato diverse critiche: “Le amo molto, sono attratta da loro come persone. Ne sono attratta sul serio, ne sono fisicamente attratta, ma allo stesso tempo ne sono intimidita per la loro bellezza e la loro presenza”.

Ancora più di recente Billie Eilish è tornata a parlare della questione all’evento Hitmakers, dove si è detta certa delle sue parole e sensazioni: “Non era ovvio?” e poi sulla reazione sorpresa dei fan ha ammesso: “Non volevo farlo (coming out, ndr), ma ho pensato ‘Non era ovvio?’. Non avevo capito che le persone non lo sapessero.” le parole della star.

Billie Eilish e una carriera già ricca di premi: chi è la star

Nei mesi scorsi la cantante ha ricevuto anche un prestigioso premio Oscar alla giovanissima età di 22 anni, una carriera sbocciata quando la ragazza nativa di Los Angeles nel 2021 ha fatto il suo esordio a 15 anni con Ocean Eyes, da lì in poi ha preso il via un vero e proprio caso discografico, culminato con il trionfo agli Oscar dello scorso marzo per la canzone What Was I made for?, inserita nella colonna sonora del film Barbie.

E dopo una risata di incredulità Billie Eilish si è detta felice e orgogliosa del traguardo raggiunto, lasciandosi andare a dei ringraziamenti molto speciali: “Volevo ringraziare tutti quelli che sono rimasti colpiti dal film, e grazie a Zoey, la mia migliore amica, con cui giocavo sempre con le Barbie”.

