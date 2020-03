Billie Eilish si spoglia contro body shaming/ Video “Non conoscete il mio corpo ma…”

Billie Eilish si spoglia contro il body shaming e lancia un messaggio in apertura del suo tour mondiale “Where do we go”, al via dal palco di Miami. Ancor prima di potersi esibire, la giovane popstar ha voluto esprimere tutto il suo sdegno per i messaggi e le critiche a lei rivolte riguardanti proprio il suo fisico. E così, su un mega schermo, ha deciso di far proiettare un video che la ritrae mentre si spoglia ma senza mai far vedere nulla di eccessivo, sotto le urla di acclamazione del pubblico. La giovane artista da tempo è chiamata a fare i conti con i pregiudizi legati al suo corpo. Basta digitare il suo nome su Google per vederlo associato subito alla parola “fisico”. La curiosità degli utenti del web sembra essere concentrata proprio su questo aspetto di Billie Eilish e nello specifico sul perchè dei suoi abito oversize. Una volta per tutte la popstar ha voluto rispondere alle copiose critiche legate all’uso di ampi camicioni, pantaloni baggy, sneakers e mascherine. Un vero e proprio monito, il suo, affinché si possa dare più attenzione alla sua musica piuttosto che al suo fisico.

BILLIE EILISH SI SPOGLIA CONTRO IL BODY SHAMING: IL MESSAGGIO

Nel suo messaggio contro il body shaming, la 18enne Billie Eilish esordisce: “Il corpo con cui sono nata non è quello che volevate? Avete idee sulle mie idee, sulla mia musica, sui miei abiti, sul mio corpo. C’è chi odia quello che indosso, chi lo ama”. Poi prosegue notando come “niente di quello che faccio passa inosservato, sento i vostri sguardi, la vostra disapprovazione, i respiri di sollievo, se avessi vissuto basandomi su questo non mi sarei mai mossa”. Non poteva mancare nelle sue parole un chiaro attacco al body shaming che costantemente subisce: “Volevate che fossi più magra? Più debole, più morbida, più alta? Mi volevate in silenzio? Le mie spalle vi provocano? Anche il mio petto? E il mio stomaco? I miei fianchi”. Il tutto mentre il maxi schermo proiettava le immagini della giovane mentre si toglie la maglia e si immerge in una vasca di acqua scura. “Il corpo con cui sono nata non è quello che volevate? Se indosso abiti oversize non sono una donna. Se mi svesto sono una facile. Non avete mai visto il mio corpo eppure continuate a giudicarlo e a giudicarmi. Perché?”, ha continuato. Parole, le sue, che giungono dritte come pugni nello stomaco.

Billie shows off her body during powerful interlude on the “WHERE DO WE GO? WORLD TOUR” (1/2) pic.twitter.com/4jKl4LXTcF — Billie Eilish Updates (@eilishupdates) March 10, 2020





