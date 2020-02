Elodie “Marco Masini mi ha fatto body shaming”/ “Sono molto arrabbiata con lui..”

Solo una battuta oppure no? A quanto pare dietro le quinte di Sanremo 2020 nessuno si è risparmiato neanche Marco Masini che, a quanto pare, ha colpito nel profondo Elodie parlando del suo peso. Al grido di “Mangia!” o “Quant’è che non mangi?” sembra che Marco Masini si sia rivolto spesso ad Elodie per offenderla o, comunque, nella sua goliardia, colpirla proprio su uno dei temi che spesso vengono ribattuti in rete soprattutto quando il corpo statuario ed esile della cantante ex di Amici viene messo in mostra. Non è la prima volta che gli hater le fanno notare la sua eccessiva magrezza accusandola di veicolare un messaggio sbagliato di bellezza ma più volte Elodie ha ribadito il fatto che il suo fisico non è il risultato di una dieta ristretta o addirittura di fame assoluta, ma è così per natura e per sport. Per anni Elodie ha fatto la modella e anche quando la sua vita è cambiato con Amici non è che ci sia stata una conseguenza evidente sul suo fisico.

ELODIE ACCUSA MARCO MASINI DI BODY SHAMING

A rimarcare la sua eccessiva magrezza sarebbe stato anche Marco Masini ed è la stessa Elodie a riferirlo ai microfoni di RadioRaiDue a cui ha rivelato: “È vero, Marco Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte “Mangia!”. Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi. Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa”. Al momento il cantante toscano non ha ancora risposto alle accuse della collega che adesso si aspetta delle scuse da lui non solo per la sua insistenza ma anche per averla fatta innervosire a pochi minuti da un momento importante come la sua esibizione sul palco dell’Ariston.

