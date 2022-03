Billie Eilish vince agli Oscar 2022 per canzone originale/ “Oh my God”: la reazione

Nella notte degli Oscar 2022, assegnati anche i premi per la musica. Ad essere premiati sono due artisti di generazioni completamente diverse: Billie Eilish e il compositore Hans Zimmer, che in passato aveva già vinto per il Re Leone. A Billie Eilish e il fratello Finneas è andato il premio per la miglior canzone originale. Un riconoscimento arrivato grazie al brano “No time to die”, colonna sonora dell’ultimo film di “James Bond”. Le orchestrazioni del film, tra l’altro, erano state curate proprio da Zimmer, che però ha vinto il premio come miglior colonna sonora per la pellicola “Dune”.

Vestita interamente di nero, appena ha sentito il suo nome, Billie Eilish si è lasciata andare ad un “Oh my God” di incredulità. Ha poi abbracciato i suoi amici e collaboratori presenti al tavolo, tra cui inevitabilmente il fratello Finneas che ha collaborato con lei, sfoggiando sorrisi e urla di gioia. Proprio insieme al fratello, l’artista è poi corsa verso il palco per ritirare la tanto ambita e meritata statuetta, che da oggi la proietta nell’Olimpo del cinema oltre che della musica.

Billie Eilish e Finneas: prima coppia di fratelli a vincere dal 1964

Billie Eilish e Finneas sono la prima coppia di fratelli a vincere l’Oscar dal 1964. Proprio in quell’anno, infatti, Robert B. Sherman e Richard M. Sherman lo vinsero per “Chim Chim Cher-ee” in Mary Poppins. Inoltre, la Eilish è la seconda artista più giovane a vincerlo e, se l’uscita di No time to die non fosse stata rimandata di un anno a causa della pandemia, sarebbe stata la più piccola di sempre ad ottenere l’ambita statuetta.

Nel suo discorso sul palco degli Oscar 2022, Billie ha ringraziato Zimmer e Johnny Marr “per aver preso la nostra canzone e averla resa degna di James Bond”. La cantante ha poi proseguito in preda alla gioia dicendo: “È una cosa incredibile, potrei urlare”. La giovane ha battuto una concorrenza di tutto rispetto: in lizza per il premio c’erano Beyoncé con “Be Alive”, per “King Richard” e Van Morrison, candidato per “Down to Joy” di “Belfast”.

