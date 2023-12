Billie Lourd ricorda la mamma Carrie Fisher morta sette anni fa: “Avverto la sua presenza”/ “Mi manca”

Carrie Fisher è morta 7 anni fa, la figlia Billie Lourd: “Avverto la sua presenza”

Sono già passati sette anni dalla morte di Carrie Fischer, l’indimenticabile principessa Leila di Star Wars è morta il 27 dicembre del 2016. E nonostante passino gli anni, il dolore in chi l’ha amata è rimasto invariato. La figlia Billie Lourd, infatti, nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa ha affidato ad Instagram il dolore per la mancanza della madre. La giovane attrice ha ammesso: “Mia madre è morta da 7 anni (ma chi tiene il conto? Forse io?). Ogni anniversario mi porta una diversa versione del mio lutto. Alcuni mi caricano di rabbia, altri mi fanno piangere tutto il giorno, altri mi fanno sentire dissociata e vuota, alcuni non mi fanno sentire nulla, alcuni mi fanno sentire colpevole per non provare nulla, e altri ancora mi fanno sentire tutte queste cose insieme.”

Billie Lourd ha continuato la sua riflessione sul lutto per la morte della madre Carrie Fisher: “Oggi tenevo in braccio mia figlia che mi dormiva tra le braccia e i miei occhi si sono riempiti di lacrime di gioia. Ho riso di me stessa poi ho pianto ancora di più, perché stavo ridendo. Ho avvertito la presenza di mia madre come il calore del sole sulla tua pelle in un caldo giorno d’estate. Quel tipo di calore in cui senza volerlo chiudi gli occhi, inspiri profondamente col naso e sorridi.” La giovane attrice ha poi aggiunto che elaborando il lutto anno dopo anno in quest’ultimo anniversario della perdita della mamma si sente grata, apprezza a pieno la vita e si gode con gioia ogni minuto come se fosse l’ultimo.

Billie Lourd ricorda la madre Carrie Fisher morta nel 2016: “Mi manca ogni giorno”

Billie Lourd ha concluso il suo dolore per la morte della madre Carrie Fisher con un messaggio di vicinanza per quanti vivono il suo stesso lutto: “Mi manca ogni giorno ma il luogo comune è pure vero: è con me ogni giorno, imbeve i miei momenti gioiosi con ancora più gioia. Come dico a mio figlio, vive tra le stelle e potete scommetterci che fa brillare la mia vita. Mando il mio amore a tutti quelli che vivono un lutto. Spero che ognuno possa sentire una piccola scintilla di gratitudine, tra tutti i sentimenti che il lutto inevitabilmente porta.”

Carrie Fisher è morta il 27 dicembre del 2016 quattro giorni dopo essere stata colta da un infarto durante un volo tra Londra e Los Angeles. È conosciuta principalmente per il ruolo della principessa Leila in Star Wars e per essere la figlia dell’attrice, cantante e ballerina Debbie Reynolds. Sua figlia Billie ha seguito le sue orme ed ha recitato al suo fianco in Star Wars nel ruolo del Tenente Connix.













