Billionaire Porto Cervo, 52 positivi al coronavirus/ Focolaio nel locale di Briatore

Peggiora la situazione coronavirus in Sardegna, ed in particolare al Billionaire, il locale più esclusivo della Costa Smeralda, sito nella prestigiosa località di Porto Cervo. Come riferito stamane da numerose testate online, a cominciare da Repubblica, nella struttura di proprietà di Flavio Briatore sono stati rivenuti altri 52 casi di positività al covid-19 fra il personale che li vi lavora. Negli scorsi giorni i casi di infetti erano stati “solo” 6, ma dopo aver eseguito tamponi in massa sono stati rivenuti altri positivi, per un totale quindi di 52 nel giro di pochi giorni. L’esito dei tamponi effettuati dall’Ats locale, riferisce il quotidiano L’Unione Sarda, è giunto nella tarda serata di ieri, ed ha confermato di fatto la presenza di un focolaio nel locale che era stato chiuso il 17 agosto, dopo l’ordinanza governativa che imponeva appunto alle discoteche di abbassare le serrande. Fortunatamente coloro che avevano lavorato al Billionaire avevano deciso di mettersi in isolamento una volta appresa la notizia dei colleghi positivi, e probabilmente i danni sono stati limitati, ma non è dato sapere se vi siano altre persone contagiate sparse per la Costa Smeralda o per l’Italia.

BILLIONAIRE PORTO CERVO, 52 POSITIVI: L’ACCESA PROTESTA DOPO LA CHIUSURA

La chiusura delle discoteche e di conseguenza anche del Billionaire aveva creato non poca polemiche ed in particolare ne era nata una querelle fra Flavio Briatore e il sindaco di Arzachena, visto che il primo lamentava l’impossibilità di tenere aperti i locali e il fatto che non tutti avessero rispettato l’ordinanza del primo cittadino di cui sopra. Alla protesta di Briatore si erano uniti in coro più o meno tutti i gestori dei locali d’Italia, che si sono sentiti in qualche modo una sorta di capro espiatorio per i numerosi casi di covid-19 delle ultime settimane. Al loro coro si era aggiunta anche quello della senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché, che aveva protestato ballando contro il governo, e pubblicando poi il filmato sui propri profili social. Nel contempo, la Santanché aveva deciso di non chiudere il Twiga, storico locale di Marina di Pietrasanta di cui è proprietaria assieme a Briatore.



