Bimba di 3 anni con mal di pancia morta in ospedale/ Piccola ha avuto 3 infarti

Una bimba di 3 anni e mezzo è morta all’ospedale “Santobono” di Napoli attorno alle 13 di martedì 10 gennaio 2023, quando il cuore della piccola Elena Cella ha smesso di battere. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino”, la bambina si è spenta dopo due trasferimenti e tre arresti cardiaci e, ad oggi, è stata aperta un’inchiesta sulla sua scomparsa, a seguito della denuncia sporta dai suoi genitori, travolti da un vero e proprio dramma.

Sky Tg24 ha riferito che la tragedia ha avuto inizio nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 gennaio 2023, quando, per via di un violento mal di pancia, la madre e il padre di Elena hanno optato per il suo trasporto al pronto soccorso. Sottoposta ai primi accertamenti, dagli esami è emerso un chiaro scompenso dei valori e anche un picco diabetico. Di qui il trasferimento dall’ospedale “Santobono” al vecchio policlinico, dotato di un reparto specializzato in Diabetologia pediatrica. Tuttavia, di lì a poco la bimba sarebbe morta.

BIMBA DI TRE ANNI MORTA DOPO TRE ARRESTI CARDIACI: APERTA UN’INCHIESTA SUL SUO DECESSO

È ancora Sky Tg24 ad affermare che, in seguito a un primo arresto cardiaco subìto, la piccola Elena Cella è stata trasferita nuovamente al nosocomio “Santobono” di Napoli, dove è presente il reparto di rianimazione pediatrica. Purtroppo, qui, nel pomeriggio la bambina è stata colpita da un nuovo arresto cardiaco, il secondo in poche ore: i medici sono riusciti a gestirlo, ma le condizioni della bambina si sono aggravate, per poi precipitare definitivamente martedì mattina.

È stato allora che la bimba è morta a seguito di un terzo arresto cardiaco, dal quale non si è più ripresa. Un dramma inspiegabile, ma a cui ora dovranno essere indubbiamente date risposte, che cominceranno a pervenire per mezzo dell’esame autoptico disposto sul corpicino di Elena: esso consentirà di stabilire che cosa abbia causato il mal di pancia iniziale e le ragioni della sua dipartita prematura.

