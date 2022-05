Bimba di 4 anni morta cadendo dal balcone/ Modena: volo dal settimo piano

Una bimba di appena 4 anni è morta a Modena dopo essere caduta dal balcone di casa propria, posta al settimo piano di un condominio di via Cardarelli, a ridosso di via Giardini. Il dramma è avvenuto alle 8.40 della mattinata di oggi, lunedì 23 maggio 2022 e, stando a quanto si è appreso e si è potuto ricostruire fino a questo momento, in quell’istante la piccola, originaria della Nigeria, era in casa con la mamma e i suoi due fratellini.

730 PRECOMPILATO 2022 ONLINE SU AGENZIA DELLE ENTRATE/ Date invio e spese detraibili

In base alle prime indiscrezioni che giungono dal posto, pare che purtroppo si sia trattato di una tragica fatalità, di un incidente: questo, secondo “Il Resto del Carlino”, è quanto hanno potuto intuire gli inquirenti in questa prima fase dell’attività di indagine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia di Stato, la polizia scientifica e la polizia municipale di Modena. Sarebbe stata la madre della bimba ad accorgersi della tragedia, correndo per le scale e domandando ai vicini di casa di allertare al più presto i soccorsi, anche se la bambina è deceduta al momento dell’impatto contro il suolo. Soltanto due anni fa, in un incidente sul lavoro (pare uno choc anafilattico mentre tagliava l’erba lungo la strada a Reggio Emilia, ndr), perse la vita proprio il padre della piccola e quella di oggi è l’ennesima disgrazia per la sua famiglia.

Bimbo trova ordigno in mare/ Brindisi: area transennata, stop alla navigazione

BIMBA MORTA CADENDO DAL BALCONE A MODENA: ORA SI ASCOLTERÀ LA MAMMA

La famiglia della bimba morta a Modena cadendo dal balcone era nota anche ai servizi sociali. La mamma della piccola Rejoice (questo il nome della vittima del dramma, ndr) viene descritta da chi la conosce bene come una brava madre, attenta ai suoi figli e ora si attende di ascoltare il suo racconto dell’accaduto: fino a questo momento, comprensibilmente, la donna non è riuscita a parlare, in quanto è sotto choc per la tragedia.

Intanto, anche la Procura è stata informata del fatto, mentre, come riporta il portale “Modena in diretta”, “la polizia scientifica è rimasta a lungo sul posto, la zona è stata transennata. Gli uomini della scientifica hanno raccolto informazioni dai presenti ed eseguito rilievi sia sul punto dell’impatto che all’interno dell’appartamento”.

Lesioni e accessi abusivi: indagato medico che operò Papa/ Schiaffi alla compagna e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA