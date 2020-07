Bimba di 5 anni abusata: arrestati nonno e compagno zia/ Avellino, mamma indagata

Arriva dalla provincia di Avellino una storia choc che narra di inquietanti abusi a scapito di una bambina di appena 5 anni. La piccola avrebbe subito violenza sessuale da persone appartenenti alla sua famiglia e con questa terribile accusa i carabinieri hanno provveduto, su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, all’arresto di due uomini. Si tratta nel dettaglio del nonno della piccola e di un uomo di 30 anni, compagno della zia della vittima. L’accusa a loro carico, come riferisce Il Fatto Quotidiano nell’edizione online è di violenza sessuale aggravata. A finire nel registro degli indagati anche la mamma della bambina abusata. La donna sarebbe indagata a piede libero e secondo le accuse sarebbe stata a conoscenza degli abusi subiti dalla bambina ma non avrebbe fatto nulla per impedirli. I fatti si sarebbero consumati in un piccolo paese dell’Irpinia anche se, alla luce della vicenda molto delicata non sono emersi particolari dettagli. Basta tuttavia la notizia degli abusi per rendere drammatica la vicenda.

BIMBA DI 5 ANNI ABUSATA: MAMMA COMPLICE DI NONNO E ZIO

Ad accorgersi degli abusi subiti dalla bambina di 5 anni sarebbe stata la coordinatrice della comunità educativa frequentata dalla piccola vittima che ha fatto partire la denuncia. Stando alle ricostruzioni le violenze sarebbero state gravi e ripetute ed i due arrestati avrebbero contato anche sulla connivenza della madre, che ora risulta indagata. Gli abusi si sarebbero consumati proprio tra le mura domestiche. La procura di Avellino guidata da Vincenzo D’Onofrio sarebbe giunta all’accertamento della vicenda supportata anche dagli esami clinico-specialistici e dall’analisi psicologica eseguita sulla piccola vittima che avrebbero profilato un “turpe scenario di plurimi abusi sessuali all’interno delle mura domestiche”, come riferisce anche Fanpage. Le violenze, secondo quanto emerso dall’attività investigativa di magistratura e carabinieri, sarebbero avvenute nell’arco di tempo tra il 2018 ed il 2019 con la complicità della giovane madre della bimba. Il nonno ed il compagno trentenne della zia sono stati condotti in carcere in attesa di essere giudicati per la violenza sessuale aggravata. Sulla madre proseguono le indagini anche se al momento non sarebbero stati presi provvedimenti se non l’iscrizione nel registro degli indagati.



