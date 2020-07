Milano, donna aggredita e violentata al Monte Sella/ Si cerca un centroafricano

Una donna di 45 anni è stata aggredita e violentata nella giornata di ieri in quel di Milano. Come riferito da numerosi quotidiani online, a cominciare da Repubblica, attorno alle ore 17:50 di ieri, mercoledì 14 luglio, la donna stava portando a spasso il proprio cane quando è stata aggredita all’improvviso da dietro: uno sconosciuto l’ha presa per i capelli ed ha poi rubato il guinzaglio del cane per strozzarla. Dopo di che, ha violentato indisturbato la propria vittima, praticamente in pieno giorno, senza che nessuno intervenisse o lanciasse l’allarme. L’aggressione è avvenuta al parco Monte Sella, nel retro della scuola primaria Martin Luther King, e la donna aggredita è italiana mentre il carnefice sarebbe di origini africane. Subito dopo la violenza è sopraggiunto da quelle parti un runner, che accortosi della donna l’ha soccorsa per poi chiamare l’ambulanza e le forze dell’ordine.

MILANO, DONNA AGGREDITA AL MONTE SELLA: LA RICOSTRUZIONE DI QUANTO ACCADUTO

Nel giro di pochi minuti sono arrivati i poliziotti delle volanti che hanno trovato la donna visibilmente sotto choc per quanto accaduto. Grazie anche all’intervento di una poliziotta donna, caposcorta della Volante Bonola bis, la vittima è riuscita a poco a poco a riprendersi, ricostruendo l’accaduto. La donna ha raccontato di essere andata al parco per far passeggiare il cane, e mentre questi stava circolando liberamente, senza guinzaglio, si è intrufolato in una zona verso la scuola. La padrona l’ha quindi seguito e mentre stava recuperando il suo amico a quattro zampe è stata aggredita da dietro, bloccata e trascinata nel cortile. L’uomo aveva con se anche un coltello con cui ha minacciato la propria “preda” e dopo averla violentata le ha rubato il telefono e le sigarette. Secondo la descrizione fornita dalla vittima, sarebbe originario del Centro Africa, e sarebbe alto circa un metro e ottanta. Subito dopo l’arrivo degli uomini sanitari, la 45enne è stata portata presso la Clinica Mangiagalli di Milano in codice giallo.



