Bimba di 5 anni morta dopo caduta dal balcone/ Tragedia ad Acerra, piccola era autistica

Dramma ad Acerra, in provincia di Napoli, dove una bimba di 5 anni è morta cadendo dal balcone. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 giugno 2023: la piccola si trovava nella sua abitazione sita al terzo piano di un edificio in via Spinello numero 32, quando è appunto caduta di sotto, facendo un volo di circa 9 metri. Il salto nel vuoto è stato purtroppo fatale per la bimba di 5 anni, che è stata dichiarata morta sul posto nonostante i tentativi degli uomini del soccorso di rianimarla. Come riportato dai colleghi di Fanpage, è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri, e dalle prime indiscrezioni sembra che la piccola fosse autistica.

La bimba si sarebbe recata sul balcone dopo di che si sarebbe sporta troppo oltre la ringhiera, per poi cadere di sotto per un volo purtroppo mortale. Come detto sopra, sono stati inutili i tentativi di salvarla visto che quando il personale sanitario si è recato sul posto dell’incidente, non ha potuto fare altro che constatare le gravissime ferite della piccola. La procura di Nola ha disposto degli accertamenti, e sul posto sono intervenuti il medico legale nonché il pm di turno, che come da prassi ha poi richiesto l’esame autoptico da cui si capirà l’esatta causa di morte.

BIMBA DI 5 ANNI MORTA DOPO CADUTA DAL BALCONE: SI INDAGA

Fanpage ricorda ancora come l’edificio dove la bimba è caduta dal balcone si trovi a non troppo distanza dal centro di Acerra, un quartiere dove vi sono diverse palazzine basse che si affacciano sulla strada. La piccola sarebbe caduta da un edificio molto più alto, situato in una corte interna e di recente costruzione.

Non è ben chiaro con chi fosse la bambina al momento della caduta, se con i genitori, fratelli, zie o nonne, in ogni caso le forze dell’ordine, precisamente i carabinieri della stazione di Acerra, stanno indagando per ricostruire gli ultimi istanti di vita della piccola vittima, anche ascoltando vicini di casa e famigliari.

