BIMBA DI 8 MESI MORTA IN OSPEDALE/ Nocera, lividi sul corpo: sentiti i genitori

Una bambina di 8 mesi è morta questa notte all’ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, per cause ancora da stabilire. Come riportato da Tgcom 24, la bimba è arrivata alla struttura sanitaria con dei lividi sul corpicino: i medici hanno tentato il possibile ma per la piccola, residente a Sant’Egidio del Monte Albino, non c’è stato niente da fare. La presenza di quelle botte ha immediatamente insospettito i medici dell’ospedale Umberto I, che hanno così deciso di allertare le autorità facendo scattare i controlli. Subito è scattata l’indagine, che ha visto in prima linea gli agenti del commissariato nocerino, diretti dal vicequestore Luigi Amato. Questi ultimi. secondo Tgcom 24, nella mattina di oggi, sabato 22 giugno, avrebbero fermato i genitori della bambina deceduta questa notte.

BIMBA DI OTTO MESI MORTA IN OSPEDALE: LIVIDI SUL CORPO

La mamma e il papà della piccola morta in ospedale a Nocera sono stati ascoltati dagli investigatori, che stanno tentando di ricostruire le cause che hanno portato al decesso prematuro della bimba. Il portale di “Repubblica” non parla di fermo per i genitori, limitandosi ad osservare come i due siano stati sentiti dagli agenti. L’inchiesta sta coinvolgendo anche gli uomini della Squadra Mobile di Salerno, che insieme ai colleghi di Nocera stanno ascoltando anche i sanitari intervenuti nelle cure della piccola e i vicini di casa, nel tentativo se il contesto familiare fosse caratterizzato da tensioni di sorta. Sul posto si è portato anche il pm di turno del Tribunale di Nocera Inferiore che sta coordinando le indagini. Su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, il corpo della bambina è stato sequestrato e nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia.

