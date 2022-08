Bimba di un giorno operata alla mano/ Al Policlinico di Milano l’intervento record

Intervento da record in quel del Policlinico di Milano dove una bimba, a sole 24 ore dal parto, è stata operata alla mano sinistra, affetta da una grave malformazione. Come riferisce il Corriere della Sera, la piccola Matilde presentava il terzo dito della mano sinistra non sviluppato, e sul quarto vi era una tumefazione, di conseguenza è stata trasferita presso la Terapia intensiva neonatale del Policlinico, diretta da Fabio Mosca, dove è stata sottoposta ad un intervento assieme ai chirurghi della mano dell’Ospedale San Giuseppe.

Dopo un attento esame le due equipe condotte da Ernesto Leva (Policlinico) e da Giorgio Pajardi (San Giuseppe), hanno capito che all’interno della tumefazione si nascondevano tre falangi dell’altro dito rimaste in qualche modo intrappolate durante lo sviluppo del feto. Purtroppo nei prossimi due anni la piccola Matilde dovrà affrontare altri interventi nei prossimi due anni per ricostruire completamente le dita, ma questa operazione è stata la più importante e nel contempo molto delicata in quanto fino ad ora non era mai stata effettuata su un bimbo con un solo giorno di vita.

BIMBA DI UN GIORNO OPERATA ALLA MANO: I COMMENTI DI FABIO MOSCA E GIORGIO PAJARDI

«La piccola è già tornata a casa – ha spiegato Fabio Mosca, direttore del Dipartimento Donna-Bambino-Neonato e della Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Milano – e ha affrontato l’intervento con tanta forza e determinazione. Ma il nostro supporto prosegue: stiamo seguendo sia lei sia i suoi genitori, per controllare al meglio il dolore post-operatorio e per insegnare loro a gestire la situazione. Ci saranno controlli continui per i prossimi due anni, anche in collaborazione con i colleghi dell’Ospedale San Giuseppe».

Giorgio Pajardi, Professore all’Università degli Studi di Milano e Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia della mano dell’Ospedale San Giuseppe, ha aggiunto: «Siamo molto lieti di aver messo a disposizione la nostra esperienza e il nostro know-how per il buon esito di quello che è stato un intervento del tutto eccezionale».











