Bimba ha i pidocchi, ma mamma non la cura perché vegana/ “Non uccido esseri viventi”

È polemica nel Regno Unito per il caso di una mamma che si rifiuta di curare la figlia con i pidocchi poiché vegana. A raccontare la vicenda, come riportato dal Mirror, è stata una vicina di casa della bambina, che ha chiesto online dei consigli su come comportarsi dopo essersi accorta del problema.

“Mia figlia di sette anni è la migliore amica della bambina della porta accanto, la cui famiglia è vegana. Va bene, rispettiamo la loro scelta e prepariamo anche del cibo particolare per lei quando viene a giocare. Il mio problema è che recentemente la piccola, altrimenti deliziosa, era a casa nostra e si grattava furiosamente. Ho scoperto così che aveva i pidocchi”, ha raccontato la donna. “Casualmente ne ho parlato a sua madre pensando che avrebbe fatto qualcosa”, ha ammesso. Non è stato tuttavia così. La mamma della piccola pare infatti non avere alcuna intenzione di debellare l’infestazione.

“Con mia sorpresa, questa donna ha detto che non solo sapeva delle condizioni di sua figlia, ma si rifiutava di fare qualcosa al riguardo. I vegani non uccidono nessun essere vivente, è il ragionamento. La mia vicina mi ha detto che era solita pettinare i pidocchi e le lendini nel giardino dove avevano una possibilità di sopravvivenza”, ha raccontato ancora la mamma dell’amica della bambina con i pidocchi. La scoperta l’ha sconvolta non poco, anche perché anche togliendo i minuiscono insetti visibili, sul cuoio capelluto rimangono le loro uova.

È in questo modo che la donna adesso si ritrova a domandarsi cosa fare. “Non voglio separare le bambine, ma non c’è possibilità che il metodo di pettinarla in giardino sia efficace (i pesticidi di livello industriale funzionano a malapena) e non voglio che mia figlia sia ricoperta di parassiti”, ha concluso.

