Bimba lasciata in auto al centro commerciale/ I nonni denunciati: erano scesi a fare spesa

Una coppia di origine spagnola è stata denunciata dai carabinieri di Rivoli, nel Torinese, per aver lasciato la nipotina di tre anni da sola, chiusa in macchina, nel parcheggio di un centro commerciale. La piccola, rimasta in auto al caldo, è stata notata dai passanti. Un cliente del centro commerciale, dopo aver visto la bimba nell’auto in sosta, ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri e l’ambulanza del 118 insieme ai vigili del fuoco: il loro intervento ha permesso di forzare il finestrino e liberare la piccola, che è stata estratta fortunatamente viva. La bimba è stata ricoverata per accertamenti ma le sue condizioni sono buone.

Bimba lasciata in auto: i nonni sono stati denunciati

centro commerciale di Grugliasco, alle porte di Torino. Appena scesi a “Le Gru”, i due, di origine spagnola, hanno i soccorsi. I nonni erano scesi per fare la spesa in un, alle porte di Torino. Appena scesi a “Le Gru”, i due, di origine spagnola, hanno lasciato la piccola di 3 anni sui sedili posteriori in auto: lì è rimasta fino a quando un cliente del centro commerciale non ha chiamato

Quando i nonni sono tornati in auto, hanno trovato i militari dell’Arma ad attenderli: li hanno poi portati in caserma, dove sono stati identificati e denunciati. Ai due era stata affidata la bimba quando i genitori erano partiti per le vacanze, come spiega l’Ansa.

