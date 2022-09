Bimba morta per crollo altalena, 3 indagati/ Sotto accusa parroco, vice-sindaco e…

I carabinieri di Avezzano stanno ora indagando coordinati dal pm Maurizio Maria Cerrato. Questi si sono recati nella casa parrocchiale e hanno acquisito la documentazione relativa all’oratorio e sequestrato l’altalena. La mamma della ragazzina lancia accuse alla parrocchia e all’amministrazione comunale: “Hanno riaperto quell’oratorio solo per far morire mia figlia”. I tronchi di legno che sostenevano l’altalena sono stati sdradicati dal terreno e hanno colpito in pieno la piccola, attorno alla quale giocavano altri bimbi, sotto shock.

Il, in una nota, ha espresso vicinanza alla famiglia della piccola Alessia Prendi,: “L’Amministrazione manifesta la sua vicinanza alla famiglia della piccola, distrutta dalla più grande perdita per un genitore. Gli amministratori di Avezzano manifestano anche la loro più totale fiducia nel lavoro della Magistratura e, nella certezza della completa estraneità dell’Ente nella verificazione del drammatico evento , in quanto non proprietaria, né gestore, né competente per l’area interessata dal sinistro, ritengono inopportuno, in questa dolorosa fase, fornire ogni ulteriore approfondimento tecnico-giuridico per i quali ci sono tempi e sedi diversi”.