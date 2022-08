Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, forniture gas all’Ue: Russia “chiude” il Nord Stream

Si è tenuto nella giornata di ieri un vertice da parte della Commissione Europea in quel di Danimarca, con l’obiettivo di affrontare il caro prezzi relativo al mercato dell’energia e in particolare del gas. A riguardo un portavoce della Commissione ha spiegato che le misure per contenere l’ascesa del costo del gas vedranno la luce “entro le prossime settimane. Non escludiamo – ha aggiunto – che la proposta possa avvenire prima del Consiglio straordinario”. E ancora: “gli stati membri hanno forti competenze in materia dunque bisogna sondare tutte le posizioni”. In merito invece alle riforme strutturali del mercato dell’elettricità queste entreranno in vigore solo “all’inizio del prossimo anno”. La cosa più importante è l’apertura al price cap, all’introduzione di un tetto massimo per il prezzo del gas, cosa che ha fatto abbassare il prezzo sotto i 260 euro dopo le “fiammate” delle settimane scorse. Intanto Gazprom ha deciso di ridurre ancora la fornitura di gas all’Ue (alle ore 5:00 italiane di oggi), ma la Russia rassicura che manterrà tutti gli impegni presi. Le difficoltà derivano da tutte le sanzioni imposte dall’Europa, difficili da capire. Se la Russia interrompesse le fornitura, la Germania finirebbe l’anno in recessione. Il quadro è preoccupante ma non da portare all’ipotesi del taglio dei consumi del 15%. Nel frattempo si moltiplicano gli interventi dei paesi europei, dallo spegnimento notturno delle luci di monumenti e cartelloni pubblicitari alla chiusura delle porte dei negozi quando il riscaldamento è in funzione, per ridurre i consumi. Le aziende devono prepararsi ai razionamenti e a un inverno molto difficile.

GORBACIOV/ Fu distrutto dalla sua perestroika. Ma quel testamento del 2019...

Ultime notizie, neonata abbandonata in una scatola a Monza

Una neonata è stata abbandonata in una scatola nei pressi dell’ospedale San Gerardo di Monza. A ritrovarla, come riferito dall’agenzia Ansa attraverso il suo sito, un’infermiera che lavora proprio presso la struttura ospedaliera brianzola, dopo che la scatola era stata posizionata sul cofano di una vettura. Una volta effettuata la scoperta scioccante l’infermiera ha subito lanciato l’allarme, avvisando gli agenti della questura monzese. L’episodio si è verificato alle ore 5:20 di ieri sera, e la bimba è stata trovata avvolta in una copertina poi riposta in una scatola. Portata immediatamente in ospedale, la piccola è stata visitata ed è risultata essere nata da poche ore ed in buone condizioni. Le autorità stanno ricercando la madre.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: Mikhail Gorbaciov, morto a 92 anni ex presidente URSS

Ultime notizie, Chris Rock dice no a nuova conduzione Oscar

Chris Rock ha deciso di rifiutare la conduzione della cerimonia degli Oscar 2023, in programma il 12 marzo dell’anno venturo. Dopo lo schiaffone che Will Smith gli aveva rifilato in diretta mondiale durante la cerimonia di quest’anno, il noto attore a stelle e strisce ha rimandato al mittente l’invito. “Sarebbe come tornare sulla scena di un crimine”, ha detto, scherzando, in occasione di uno spettacolo tenuto in Arizona. Chris Rock aveva scherzato anche un mese e mezzo dopo lo schiaffo, durante un intervento alla Royal Albert Hall di Londra, dicendo: “OK.., ho recuperato la maggior parte del mio udito”. Lo scorso mese, infine, aveva parlato così ospite di Kevin Hart sul palco dell’NC Bank Arts Center di Holmdel, in New Jersey: “Chiunque abbia detto che la parole feriscono non ha mai preso un pugno in faccia”.

Michail Gorbaciov com'è morto/ Ex presidente URSS era ricoverato per lunga malattia

Ultime notizie, le proposte su bollette e rincari

Il Governo prende tempo sul nuovo decreto aiuti, occorre prima vedere le risorse disponibili, perché uno scostamento di bilancio non è assolutamente da considerare. Nell’immediato c’è la proroga del taglio delle accise fino al 5 ottobre a cui seguiranno ulteriori misura, ma non prima del 9 settembre quando ci sarà l’incontro tra i vertici europei. Molta incertezza c’è invece intorno alla tassa sugli extra-profitti che probabilmente verrà riscritta perché molte aziende del settore non la pagheranno e hanno già fatto ricorso al Tar che però si pronuncerà soltanto a novembre.

Ultime notizie, altissima la tensione per la missione AIEA

La centrale nucleare si trova al centro di un pericolosissimo braccio di ferro tra le due parti in conflitto e secondo la Russia, Kiev avrebbe colpito il tetto di un deposito, ma in ogni caso è a rischio la sicurezza di tutti. L’intento generalizzato è quello di rafforzare l’esercito ucraino per portare la Russia al tavolo delle trattative.

Ultime notizie, uccisa da un pirata della strada come suo fratello

Era l’1 e mezza di notte quando la 34enne tunisina aveva finito la sua giornata di lavoro sul lungomare di Napoli. Gettata la spazzatura, aveva atteso il semaforo verde per l’attraversamento pedonale per raggiungere il marciapiede opposto, ma una moto a tutta velocità l’ha travolta e scaraventata a terra, la corsa all’ospedale non è servita poiché la donna dopo poche ore è morta. Alla guida della moto un trentenne senza patente accusato ora di omicidio stradale. Una tragedia che si ripete per la famiglia di Elvira che solo 8 mesi fa ha perso l’altro figlio in condizioni analoghe.

Ultime notizie, la vespa orientale figlia del caldo e dei rifiuti

Non si vedeva da 50 anni, mentre ora la vespa orientale ha invaso Roma. Le prime segnalazioni sono state fatte a fine luglio, ma ora sono numerosissime soprattutto nei quartieri del centro storico. E’ più pericolosa della vespa normale è in grado di pungere a più riprese con un veleno simile a quello del calabrone e pericolosa soprattutto per le persone allergiche. La colpa è quella del caldo estremo e il rischio è che trovi l’ambiente ideale per riprodursi.

Ultime notizie, 25 anni dalla morte di Lady D

Quella notte di 25 anni fa la notizia rimbalza in tutto il mondo, Lady Diana non c’è più. Aveva 36 anni, oggi ne avrebbe avuti 61, era nel pieno del suo splendore dopo un matrimonio infelice dal quale era riuscita a liberarsi. Una presenza scomoda per la corona inglese che non digeriva la sua poca attitudine a rispettare le regole e le sue frequentazioni chiacchierate, che l’hanno portata a quella folle corsa per scappare dai fotografi.











