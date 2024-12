Un nuovo – il primo della giornata – sorteggio del Million Day sta per arrivare nelle nostre case in questo venerdì 13 dicembre 2024 portando con sé i suoi sempre ricchi premi che potrebbero farvi vincere il sempre ambitissimo e ricercatissimo milione che caratterizza e rende interessante questo singolare gioco che ogni giorno raccoglie le speranza di milioni di giocatori: fino ad oggi (e magari le cose potrebbero cambiare proprio in occasione del sorteggio delle 13, o anche di quello delle 20:30) si sono contati la bellezza di 316 nuovi milionari premiati dal Million Day, senza dimenticare che al contempo sono stati migliaia coloro – tra cui certamente anche qualcuno tra voi carissimi lettori – che hanno vinto uno dei tanti premi minori.

Proprio parlando dei premi in palio nel Million Day, vi ricordiamo che oltre al milione le categorie di premi (senza considerare la versione Extra, sulla quale torneremo a breve per vedere anche i suoi altrettanto ricchi premi) complessive sono tre a partire da un piccolo bottino da 2 euro – che comunque sono il doppio della vostra puntata iniziale – fino ai mille euro che vi spetteranno indovinando 4 tra i 5 numeri estratti dalla Dea Bendata, con un ulteriore ed ovvio gradino da 50 euro con 3 numerini centrati.

Mentre – dicevamo già prima -, se decideste di giocare anche all’Extra Million Day – semplicemente selezionando l’apposita opzione e raddoppiando la vostra puntata – quelle categorie di vincita diventeranno addirittura (in totale, aggiungendo quindi anche il milione e le altre tre che abbiamo già citato prima) otto con ulteriori bottino potenziali che vedranno comparire anche premi dal valore di 100mila, altri mille, cento e quattro euro nel caso in cui dopo una scommessa iniziale sfortunata, la Dea Bendata decisa di assistervi nella versione Extra premiando la vostra cinquina preferita!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DEL CONCORSO DI OGGI DELLE 13:00

Million Day:

Extra Million Day: