Bimbo di 10 anni morto su rimorchio carico di grano/ Cuneo, piccolo rimasto soffocato

Una vera tragedia quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in provincia di Cuneo, dove un bimbo di soli 10 anni è morto mentre si trovava in campagna. Stando alle ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, così come riportato dai colleghi di Fanpage, l’episodio si è verificato di preciso nei pressi di Sommariva Bosco, un piccolo comune del cuneese, in Piemonte: il bimbo si trovava a bordo di un rimorchio carico di grano, quando è morto soffocato dallo stesso cereale trasportato dal mezzo di lavoro.

Una volta accertato quanto stesse accadendo sono stati immediatamente allertati i soccorsi, e sul luogo segnalato, nella campagne del Roneo, è giunto anche un elicottero del 118 con a bordo il personale sanitario: invano hanno cercato di rianimare il bimbo di 10 anni, che era di fatto in condizioni disperate e che è morto poco dopo l’intervento dei medici. Sul luogo si sono in seguito recati anche gli uomini del carabinieri della compagnia locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, quindi hanno interrogato le persone presenti e si sono poi messi al lavoro per ricostruire con esattezza l’accaduto.

BIMBO MORTO SOFFOCATO IN RIMORCHIO DI GRANO: FORZE DELL’ORDINE INDAGANO

Al momento sono poche le certezze, si sa solamente che il piccolo si trovava appunto sul rimorchio trasportante grano, trainato da un trattore. La mietitrebbia non era comunque guidata da un parente dello stesso, e il bimbo ha quindi dato vita alla classica “bravata” risultata poi fatale. La pista più probabile sembrerebbe essere quella della tragica fatalità, anche perchè chi era alla guida del mezzo non si sarebbe accorto di nulla, e mai ovviamente avrebbe pensato che un bambino si trovasse nel carico dietro di se.

E’ probabile che il piccolo voleva divertirsi in modo alternativo in una calda giornata estiva e sia salito sul carro, per poi scivolare nel carico e non riemergere più. Non sono state fornite altre informazioni sulla vittima, e non si è quindi a conoscenza della sua nazionalità ne tanto meno della residenza.



