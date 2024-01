Bimbo di 10 anni precipita da terzo piano di B&B a Roma/ Piccolo soccorso in gravi condizioni

Un bimbo di 10 anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo di Roma. L’episodio, come riferisce il Corriere della Sera attraverso il proprio sito online, si è verificato di preciso nella notte scorsa, fra martedì 16 e mercoledì 17 gennaio 2024, nei pressi di corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico della capitale. Il piccolo è originario degli Stati Uniti ed è caduto da un edificio situato in vicolo San Giuliano, sede di un Bed & Breakfast. Secondo quanto emerso il bimbo era in vacanza in Italia e si trovava lì con i propri genitori e un fratellino di tre anni. Mamma e papà si sono accorti del dramma e si sono subito recati dal loro figlio ancora in pigiama.

Omicidio Fausto e Iaio: Procura di Milano apre un fascicolo/ "Per ora senza ipotesi di reato o indagati"

Nel contempo hanno allertato il 118 e nel giro di pochi minuti si è recata sul posto segnalata un’ambulanza del 118: dopo una prima stabilizzazione il piccolo è stato trasportato presso l’ospedale Bambino Gesù, specializzato in pediatria, al Gianicolo: sembra che il bimbo sia in condizioni molto gravi e ricoverato in prognosi riservata, di conseguenza non è ben chiaro quali traumi e lesioni abbia subito.

Selvaggia Lucarelli non risponde alle domande sul caso Giovanna Pedretti/ Video: “Qui per parlare d'altro”

BIMBO DI 10 ANNI PRECIPITA DA TERZO PIANO DI B&B A ROMA: UN INCIDENTE

Sul posto anche i carabinieri della stazione di piazza Farnesi, che hanno trovato il bimbo ancora in pigiama e che sembrano propensi per archiviare la vicenda come incidente. I genitori hanno trovato la finestra della stanza dei figli aperta, mentre il loro piccolo non c’era più, e quando si sono affacciati hanno assistito alla terribile scena.

Non è ben chiaro se il bambino sia caduto mentre stava giocando con il suo fratellino o per altri motivi ma in ogni caso i carabinieri hanno già effettuato un sopralluogo nel Bed & Brekfast per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, e soprattutto capire se fossero state messe in atto tutte le misure di sicurezza che sono previste nelle strutture ricettive.

Clan Casamonica riconosciuto come associazione mafiosa/ Sentenza conferma la “natura armata del sodalizio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA