Palermo, figlio cade dal 6° piano: padre prova ad afferrarlo e precipitano insieme/ Lui muore, bambino illeso

Tragedia a Palermo, dove il giorno della vigilia di Natale un bambino di 4 anni e il padre sono caduti dal balcone. Il piccolo si è sporto in modo pericoloso e il padre, nel tentativo di afferrarlo, è precipitato con lui dal sesto piano. Lui è morto, mentre il piccolo si è salvato miracolosamente. Il dramma è avvenuto in un palazzo di via Ausonia nel capoluogo siciliano e ha colpito una famiglia che ne aveva già vissuto uno, quello della morte della mamma del piccolo, scomparsa prematuramente.

Per l’uomo, un professore ordinario di Ingegneria dell’Università di Palermo di 38 anni, che aveva perso la moglie da poco più di un anno, non c’è stato nulla da fare, infatti è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Invece, il figlio si è miracolosamente salvato. Ora si trova ricoverato all’ospedale “Cervello”: il piccolo è stato affidato alle cure del reparto di pediatria. La Tac non ha rilevato gravi lesioni, infatti è vigile e chiede continuamente del padre, riporta Repubblica. L’incidente è accaduto intorno alle 15 di ieri.

PADRE E FIGLIO CADONO DAL SESTO PIANO

Sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto e ricostruire la dinamica. Pare che ad attutire la caduta siano stati i pannelli della tettoia di un ristorante. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, padre e figlio erano ancora vivi. L'uomo, che è stato intubato e portato in ospedale, è morto dopo l'arrivo perché le sue condizioni erano troppo gravi, mentre il bambino, che è stato subito soccorso da alcune persone che hanno assistito alla scena, è sopravvissuto ed è stato trasferito all'ospedale, dove si trova in buone condizioni. Nel giro di tre minuti, infatti, sul posto sono arrivate due ambulanze. Stando a quanto riportato da Palermo Today, inizialmente nella zona si era sparsa la voce che si fosse trattato di un suicidio, ma dalle diverse testimonianze raccolte da polizia e dai vigili del fuoco è emersa l'ipotesi di un tragico incidente, su cui comunque ci sono indagini in corso.











