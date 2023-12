Coppia di fidanzati si salva dopo essere precipitata da due aerei/ La storia di Stefano e Antonietta

Quella di Stefano e Antonietta, coppia di fidanzati di Torino, è una storia che sa di vero e proprio miracolo: entrambi sono sopravvissuti dopo essere precipitati su due aerei ultraleggeri nel torinese, e più o meno alla stessa ora ma a quaranta chilometri di distanza. Della loro vicenda ne ha parlato stamane il quotidiano La Stampa: i due stanno bene, un po’ acciaccati, ma sono entrambi vivi, sopravvissuti ad un evento terribile. A pilotare i due aerei erano due amici, a cominciare da Paolo Rotondo, 38enne artigiano ricoverato al CTO, ancora in pericolo di vita a seguito di un forte trauma cranico.

Spot Esselunga, dopo la pesca arriva la noce/ La versione natalizia della pubblicità tv

Assieme a lui la 22enne Antonietta Demasi, una studentessa torinese: «Mi spiace perché era alla sua prima esperienza di volo», racconta il fidanzato, il 30enne Stefano Pirilli, anche lui torinese. Quest’ultimo era invece a bordo dell’aereo pilotato da Nicola Fiscarelli, 42enne, rimasto lievemente ferito. «Era stata una giornata stupenda, ora voglio solo che la mia ragazza e Nicola si rimettano, il resto non conta», racconta ancora Stefano che poi prosegue: «Dal campo volo di Pianezza abbiamo deciso di decollare a raggiungere l’Astigiano dove abbiamo pranzato in un agriturismo poi, visto che era ancora presto, siamo ridecollati in direzione di Savona per dare un’occhiata al mare».

Immagini auguri Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024/ Le foto più belle a tema natalizio

COPPIA DI FIDANZATI SI SALVA DOPO ESSERE PRECIPITATA SU DUE AEREI: L’INCUBO DOMENICA SERA

Fino a domenica non era mai accaduto nulla: «Quello che ha reso tutto maledettamente complicato è stata la bruma che si è alzata dal terreno scaldato durante il giorno quando la temperatura si è abbassata», prosegue il 30enne, che nella vita fa il consulente energetico. Attorno alle ore 17:00 è iniziato l’incubo: «Non vedevamo più nulla, anzi, stavamo finendo su dei cavi dell’alta tensione».

Ad una trentina di metri dal suolo il pilota ha perso il controllo, piombando in un prato e rischiando di far saltare in aria il velivolo: «Io mi sono trascinato fuori – ha continuato Pirilli – il mio amico urlava che stava male. Poi, per fortuna, ce l’ha fatta ad uscire dalla cabina allora ho chiamato i soccorsi». A quel punto Stefano ha provato a contattare Antonietta ma la ragazza non rispondeva: «Parlavano di un altro schianto a diversi chilometri, a San Gillio», quello appunto dell’ultraleggero con a bordo la 22enne e Paolo Rotondo, anche lui reduce da un atterraggio di emergenza. «Quando ho chiesto ai pompieri se si trattava di un ragazzo e di una ragazza e me lo hanno confermato mi si è gelato il sangue – conclude Stefano – anche perché non sapevo come stavano. Se devo essere sincero per un po’ ho temuto il peggio». La riabilitazione della giovane sarà lunga, almeno 3 mesi, ma i due sono vivi ed è un vero e proprio miracolo.

Francesca Ercolini giudice suicida, indagato il marito/ "Violenze domestiche in chat e video"

© RIPRODUZIONE RISERVATA