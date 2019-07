Bimbo di 3 anni sviene in piscina all’asilo: è grave/ Verona, vittima di una caduta?

Dramma in un asilo nido di Vigasio, in provincia di Verona, dove un bimbo di 3 è svenuto in circostanze ancora tutte da chiarire all’interno della piscina gonfiabile ed attualmente è ricoverato in gravi condizioni. L’incidente, sul quale sono attualmente in corso le indagini dei militari, secondo quanto riferito da Corriere.it sarebbe avvenuto nella mattinata odierna, verso le 11, presso la piccola struttura “Oasi del Sorriso”, in via Cesare Battisti, dove proprio durante il periodo estivo organizza un centro di ispirazione cattolica (il “Grest”) coinvolgendo i più piccoli in una serie di attività. Il piccolo sarebbe stato rianimato sul posto dopo l’allarme lanciato dalle operatrici ma successivamente condotto con l’elicottero di Verona emergenza presso il pronto soccorso pediatrico di Bordo Trento. Qui sarebbe stato trasferito d’urgenza nel reparto di Terapia Intensiva e dalle prime informazioni trapelate sarebbe in gravi condizioni.

BIMBO DI 3 ANNI SVIENE NELLA PISCINA GONFIABILE DELL’ASILO

Non è ancora del tutto chiaro cosa sia accaduto al bimbo di tre anni, il quale avrebbe perso i sensi nella piscina gonfiabile dell’asilo nel Veronese. Al momento le informazioni sono ancora frammentarie e molto confuse ma stando a quanto reso noto da Fanpage.it, il piccolo sarebbe stato vittima di una caduta all’interno della vasca gonfiabile allestita per gli ospiti della struttura privata. Dai primi rilievi eseguiti dagli uomini dell’Arma, spiega L’Arena, pare che il bimbo sia rimasto per troppo tempo all’interno della piscina. Ad accorgersi che il piccolo ospite aveva perso i sensi sono state le stesse operatrici che hanno prontamente provveduto a tirarlo fuori praticando le prime manovre di emergenza ed allertando gli operatori del 118. Quindi il trasferimento in elisoccorso ed in codice rosso dove, secondo le informazioni dei media locali, si troverebbe in terapia intensiva. Ai carabinieri il compito di fare luce sulla vicenda drammatica.

