Bimbo di 5 anni morto soffocato a Milano/ Pezzo di pane gli è andato di traverso

Dramma a Vermezzo con Zelo, comune in provincia di Milano, dove un bimbo di soli 5 anni è morto soffocato. Il piccolo, stando alla ricostruzione fornita dai principali organi di informazione online, a cominciare dal sito del Corriere della Sera, ha ingerito un pezzo di pane, un boccone che gli è andato di traverso e che non gli ha permesso più di far passare l’aria. Il fatto è accaduto tre giorni fa, e dopo la corsa in ospedale il piccolo ha purtroppo esalato l’ultimo respiro nelle scorse ore. Il bambino, una volta iniziato il soffocamento, è stato subito soccorso dai genitori e dai medici del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove è giunto in condizioni disperate in codice rosso.

“L’Amministrazione comunale e tutta la comunità di Vermezzo con Zelo – il commento del primo cittadino alla tragedia avvenuta – esprimono il proprio profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del piccolo Edoardo. Siamo vicini ai genitori e familiari e al loro grande dolore”. Il bimbo aveva mangiato il pezzo di pane nella serata di lunedì scorso, 13 marzo 2023, e appena ha iniziato a non respirare i genitori si sono resi conto di quanto fosse grave la situazione.

BIMBO 5 ANNI MORTO SOFFOCATO A MILANO: NEL 2007 UN CASO SIMILE

Evidentemente papà e mamma non sono stati in grado di fare la manovra di disostruzione che permette appunto di liberare le vie respiratorie ostruite, di conseguenza hanno dovuto attendere l’arrivo del personale sanitario, giunto sul luogo segnalato con l’elicottero. Tutto è accaduto in una palazzina di via Galileo Galilei, come spiega il sito del Corriere della Sera, e nonostante ogni tentativo per salvargli la vita alla fine il bambino è deceduto: da quando ha iniziato a soffocare non ha più ripresa conoscenza.

Un tragico caso del destino ha voluto che già qualche anno fa sempre a Vermezzo un bambino perse la vita in una situazione analoga. L’11 marzo del 2007 un bimbo si doli 2 anni morì soffocato dopo aver ingerito una pallina presa da un calciobalilla. Negli scorsi giorni, non troppo distante (a Brugherio, Monza), una bimba di 8 mesi era deceduta soffocata dalla pappa che le era andata di traverso.

